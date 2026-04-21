Ita rafforza i collegamenti fra Italia e Asia ad agosto
Ita rafforza i collegamenti fra Italia e Asia ad agosto
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Ita rafforza i collegamenti fra Italia e Asia ad agosto

La decisione di Ita è la risposta alla crescente domanda di voli diretti fra l'Italia e l'Oriente in una fase di incertezza geopolitica
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AGI - Ita Airways rafforza i collegamenti con India e Thailandia in occasione del picco della stagione estiva 2026, in risposta alla crescente domanda di voli diretti fra l'Italia e l'Oriente. Per tutto il mese di agosto, il volo diretto di Ita Airways da Roma Fiumicino a Bangkok vedrà un incremento da tre a cinque frequenze settimanali, mentre il collegamento tra Roma Fiumicino e Delhi diventerà giornaliero con sette frequenze settimanali.

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Lo scenario geopolitico

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"In una fase in cui lo scenario geopolitico rende ancora più preziosa la possibilità di raggiungere l'Asia con collegamenti diretti e affidabili, l'incremento delle frequenze su Delhi e Bangkok nel mese di agosto 2026 è un segnale concreto di fiducia nel mercato e nella capacità di Ita Airways di rispondere con rapidità alla domanda dei passeggeri, garantendo al contempo continuità e qualità del servizio", ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways.

Perché la decisione

Questa decisione "strategica" di Ita Airways, spiega la nota, "è finalizzata a rispondere in modo efficace alle esigenze della clientela, supportando sia il turismo che i viaggi d'affari durante il periodo di massima affluenza estiva. L'obiettivo è offrire ai passeggeri maggiore sicurezza e più ampia scelta per raggiungere Bangkok e Delhi direttamente da Roma, e pianificare al meglio un viaggio verso due delle più dinamiche destinazioni del continente asiatico. Allo stesso tempo l'incremento di capacità consentirà ai passeggeri provenienti da Thailandia e India di raggiungere, via Roma, le destinazioni estive del network di Ita Airways e dei propri partner in Italia, Europa, Africa, Nord e Sud America".

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