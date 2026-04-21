Al via Salone del Mobile: 1.900 espositori e padiglioni sold out

AGI - Taglio del nastro alla Fiera di Milano Rho per la 64ª edizione del Salone del Mobile, con oltre 1.900 espositori da 32 Paesi e 16 padiglioni sold out, in un contesto segnato dall’incertezza internazionale. In mattinata l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni segna uno dei momenti centrali della giornata inaugurale.
La premier attraversa i padiglioni tra gli stand richiamando il peso della filiera: “Sono contenta di essere qui a portare l’attenzione del Governo e la solidarietà verso una filiera fondamentale del Made in Italy con oltre 50 miliardi di fatturato, 2,3% del Pil, 300.000 addetti, un export stabile e in crescita in alcuni mercati nuovi". Poco dopo, arriva anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per una visita tra gli espositori e un saluto istituzionale. La cerimonia di apertura si svolge davanti ai vertici della manifestazione e alle istituzioni.
La presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, insiste sulla dimensione internazionale della rassegna e sul ruolo della manifestazione come piattaforma industriale capace di mettere in connessione imprese e mercati, e del design come veicolo di cultura e pace. Sul palco anche il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, che richiama il peso economico della filiera legno-arredo e la necessità di sostenere la competitività in una fase complessa per la domanda. Presente all’inaugurazione anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sottolinea il contributo dell’internazionalizzazione e della diplomazia economica all’espansione delle imprese italiane sui mercati esteri. È stato proprio Tajani a conferire al Salone un importante riconoscimento istituzionale: Il Salone del Mobile.Milano è stato insignito del titolo di “Ambasciatore del design italiano nel mondo”, nell’ambito della strategia della Farnesina per rafforzare la diplomazia economica e culturale.
La nomina si accompagna alla firma di una convenzione quadro tra Ministero degli Affari Esteri e FederlegnoArredo per sostenere l’internazionalizzazione del comparto legno-arredo, con il coinvolgimento della rete diplomatico-consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e dell’Agenzia ICE. Per il presidente della Lombardia Attilio Fontana questa kermesse "conferma come Milano rappresenti il luogo in cui il contemporaneo prende forma in Italia. Non si tratta solo di un evento fieristico, ma di una vera e propria infrastruttura economica e progettuale capace di mettere in relazione visione e produzione, creatività e mercato".
Il Salone del Mobile si conferma la più internazionale delle manifestazioni fieristiche italiane e il cuore economico e commerciale della Design Week milanese. Secondo le stime di Confcommercio, l’evento è destinato a generare un indotto di circa 250 milioni di euro sul territorio. Dietro la manifestazione si muove una filiera che, secondo i dati di FederlegnoArredo, vale 27,7 miliardi di euro, con un export superiore ai 14 miliardi e un contributo alla bilancia commerciale di oltre 8,4 miliardi. Tra i focus di questa edizione, da non perdere Eurocucina e il Salone del Bagno, mentre tra le novità debuttano il Salone Raritas, dedicato a collezioni speciali e riletture di icone del design italiano, e il Salone Contract, progetto curato da Rem Koolhaas che mette al centro i grandi progetti internazionali, segmento che continua a trainare il settore in una fase di rallentamento del retail.