Apple, Cook si dimetterà a settembre. Al suo posto Ternus

AGI - Apple ha annunciato che Tim Cook diventerà Presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Apple e che John Ternus, attuale senior vice president dell'Hardware Engineering, diventerà il prossimo amministratore delegato dell'azienda a partire dal primo settembre.
La transizione, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione, è il risultato di un processo di pianificazione della successione e di lungo periodo. Cook, ha spiegato Apple, continuerà a ricoprire il ruolo di Ceo per tutta l'estate, lavorando a stretto contatto con Ternus per garantire una transizione fluida. In qualità di Presidente esecutivo, Cook si occuperà di alcuni aspetti dell'azienda, tra cui il dialogo con i decisori politici a livello globale.
L'addio di Cook
"È stato il più grande privilegio della mia vita essere Ceo di Apple ed essere stato scelto per guidare un'azienda così straordinaria", ha dichiarato Tim Cook nel giorno in cui il gigante tech americano ha annunciato il passaggio di consegne a John Ternus nel ruolo di amministratore delegato. "Amo Apple con tutto me stesso e sono profondamente grato di aver avuto l'opportunità di lavorare con un team così ingegnoso, innovativo, creativo e profondamente attento, che ha dimostrato una dedizione incrollabile nel migliorare la vita dei nostri clienti e nel creare i migliori prodotti e servizi al mondo", ha aggiunto. "John Ternus ha la mente di un ingegnere, l'anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore. È un visionario i cui contributi ad Apple in venticinque anni sono già troppo numerosi per essere contati ed è senza dubbio la persona giusta per guidare Apple nel futuro", ha sottolineato.
Il profilo del nuovo amministratore delegato
Quarantuno anni, informatico, ingegnere meccanico considerato un visionario, il futuro Ceo di Apple, John Ternus, che da settembre prenderà il posto di Tim Cook, lavora nella compagnia americana dal 2001. Qui ha svolto un percorso legato alla sua specializzazione di ingegnere, cominciando da Apple Cinema Display per poi occuparsi di progettazione di hardware. Nel 2013 è stato nominato alla guida della divisione hardware, dal 2020 si è occupato dell'iPhone. Le sue capacità gestionali lo hanno portato a ricoprire in fretta ruoli di vertici, con la nomina a vicepresidente nel 2021, al posto di Dan Riccio, che era stato un po' il suo mentore. Ternus ha guidato i progetti per la realizzazione dei processori Apple Silicon e ha guidato la transizione dei chip nei Mac da quelli x86. A marzo è stato lui a presentare il MacBook Neo, il nuovo progetto dell'azienda, una scelta che, alla luce del passaggio di consegne, è stato il prologo all'ultimo passo.