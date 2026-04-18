La guerra rallenta il turismo in Italia: calano prenotazioni Usa

AGI - I conflitti in corso tra Ucraina e Medio Oriente non hanno portato a un'ondata di cancellazioni negli hotel e nelle strutture ricettive alberghiere in Italia, anche se si registra un rallentamento delle prenotazioni, soprattutto quelle provenienti dal mercato Usa.
Federalberghi, durante l'Assemblea annuale, riflette sulle tendenze in vista della prossima estate e chiede al governo di intervenire in materia di caro energia, per non rischiare di avere problemi durante l'alta stagione.
L'associazione sottolinea che, negli ultimi anni, il mercato ricettivo italiano ha già dovuto supplire alla forte contrazione dei flussi turistici provenienti dalla Russia e ora deve confrontarsi con le tensioni in Medio Oriente.
L’intervento della premier Giorgia Meloni
"Affrontiamo la più difficile congiuntura degli ultimi anni, però penso che dobbiamo farlo con una consapevolezza che anche in questo contesto possiamo dimostrare di che pasta siamo fatti", afferma la premier Giorgia Meloni, ospite dell'assise.
"E la nostra cifra - sottolinea - perché la verità è che noi siamo italiani, accontentarci non fa parte del nostro DNA. Non fatelo, perché noi non lo faremo: io non lo farò".
La premier ribadisce: "Non siamo stati fortunati in questa stagione politica, con l'instabilità che sta diventando la normalità. Il quadro cambia continuamente, noi siamo al lavoro ogni minuto per stabilizzare il quadro in scenari che ormai si sono moltiplicati. Mentre venivo qui l'Iran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è nuovamente chiuso".
L’impatto dei conflitti sul turismo
I conflitti in corso dall'Ucraina ma soprattutto dal Medio Oriente possono incidere sui flussi turistici diretti verso il nostro Paese, soprattutto su quelli provenienti dai mercati d'oltreoceano, che più di altri risentono di una percezione di instabilità e incertezza.
Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sottolinea che per l'estate 2026 "non abbiamo grandi cancellazioni, ma stiamo vedendo un rallentamento dal mercato straniero, soprattutto americano".
Il mercato nordamericano è infatti considerato fondamentale per la sua capacità di spesa. Bocca aggiunge che è necessario intervenire per "sterilizzare gli effetti di questo shock esogeno che potrebbero essere gravi e di lunga durata".
Abusivismo e concorrenza nel settore
Bocca si concentra anche sulla necessità di regole certe per tutto il comparto, denunciando la cosiddetta concorrenza sleale delle case vacanze.
"Il turismo è una risorsa straordinaria, ma va preservato dagli abusivi e dai pirati", evidenzia.
Gli abusivi sono coloro che esercitano attività ricettiva senza requisiti autorizzativi e strutturali. "Non creano ricchezza, la distruggono", afferma Bocca, sottolineando come questo fenomeno svuoti le città e le trasformi in "desolati dormitori".
I numeri del turismo in Italia
L'Assemblea annuale ha anche fornito dati sul comparto, evidenziando la crescita del settore alberghiero di fascia alta.
L'Italia conta 32.943 alberghi, 1,1 milioni di camere e 2,3 milioni di posti letto, risultando il primo Paese europeo per capacità ricettiva alberghiera.
La categoria più numerosa è quella dei 3 stelle e delle residenze turistico-alberghiere, con il 55,2% dell'offerta. Gli hotel a 4 e 5 stelle rappresentano il 22,5% del totale.
Nel 2000 la situazione era diversa: la categoria più diffusa era quella degli alberghi a 1 e 2 stelle, che rappresentavano il 49,3% dell'offerta.
Le dimensioni degli alberghi sono aumentate: tra il 1980 e il 2024, i posti letto per struttura sono passati da una media di 37,6 a 69,3.