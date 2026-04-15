Ribaltone in Mps, Lovaglio torna al comando della banca senese

AGI - Ribaltone in Mps con l’ex amministratore Luigi Lovaglio che torna al comando della banca senese. Questo il verdetto dell’assemblea fiume dei soci della Monte dei Paschi di Siena che vedeva contrapposte tre liste, due di maggioranza e una di minoranza, ovvero quella presentata dalle Sgr e dagli investitori istituzionali.
Mps: vince Lovaglio, decisivi i voti di Delfin e Bpm
Alla riunione ha partecipato poco più del 64% del capitale che, dopo aver approvato il bilancio del 2025, si è concentrata sul rinnovo del board. Alla fine l’ha spuntata la lista presentata da Plt Holding della famiglia Tortora, che ha ottenuto un quorum del 49,95% battendo la lista proposta dal Cda, alla quale è andato il 38,79% dei consensi. Determinanti i voti di Delfin (17,5%) e di Banco Bpm (3,7%) che si sono schierati con l’ex Ceo, il protagonista del risanamento dell'istituto e della discussa conquista di Mediobanca.
Assente alla riunione il Mef (4,8%) mentre Edizione della famiglia Benetton (1,4%) si è astenuta. A Lovaglio, che nel complesso ha ricevuto l’appoggio complessivo del 32,5% del capitale, sono andati anche i voti di alcuni grandi fondi come Blackrock e Norges, mentre la lista del Cda, che partiva già dal 13,5% dell’imprenditore Caltagirone, è stata votata dal 25% del capitale.
Chi entra nel board di Mps
Nel board entrano anche Cesare Bisoni, indicato dalla lista di Plt Holding alla carica di presidente, il presidente uscente Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Flavia Mazzarella, Corrado Passera, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Carlo Vivaldi, Patrizia Albano, Paolo Boccardelli, Carlo Corradini, Paola Leoni Borali, Antonella Centra e Paola De Martini.
Lovaglio: "Fiducia e determinazione"
"Sento un grande senso di riconoscenza verso l'ingegnere Pierluigi Tortora e la sua famiglia e un altrettanto grande senso di riconoscenza verso tutti i nostri azionisti, che ancora una volta mi hanno confermato la fiducia. Questa fiducia e questo incoraggiamento aggiungono ancora più determinazione per fare quello che abbiamo in mente di fare, e non vedo l'ora di ricominciare", ha detto subito dopo la fine dell’assemblea Lovaglio, per il quale sarà facile lavorare con il nuovo board in quanto è "molto qualificato", assicurando inoltre che non è mosso da alcun senso di "rivincita" ma unicamente dal "desiderio di implementare un progetto innovativo e che crea molto valore per tutti gli stakeholders".
Tortora: "Oggi è un punto di partenza non di arrivo"
La lista che conteneva la candidatura di Luigi Lovaglio è stata votata da "tanti azionisti perché abbiamo raggiunto un quorum elevato" e dunque "penso che ci abbiano dato fiducia i maggiori azionisti di riferimento ma soprattutto il mercato", ha detto Pierluigi Tortora, per il quale oggi "è un punto di partenza e non un punto d'arrivo", con Lovaglio che garantirà "continuità con un progetto che porterà dei grandi risultati per il futuro".