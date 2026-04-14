Attacco hacker a Booking, rischio prenotazioni. Cosa è successo

AGI - Booking.com ha subito una violazione dei dati che ha consentito a soggetti non autorizzati di accedere ad alcune informazioni relative alle prenotazioni dei clienti. La piattaforma ha riferito di aver rilevato "attività sospette" che hanno coinvolto terze parti in grado di consultare parte dei dati degli utenti.
Le misure adottate
"Dopo aver individuato l'anomalia, abbiamo adottato misure per contenere il problema", ha spiegato la società, aggiungendo di aver aggiornato i codici PIN associati alle prenotazioni interessate e di aver informato i clienti coinvolti. Il gruppo, con sede ad Amsterdam, non ha precisato il numero di utenti colpiti, ma ha escluso che siano stati compromessi dati finanziari.
Le informazioni potenzialmente accessibili
In una comunicazione inviata agli interessati, la società ha indicato che le informazioni potenzialmente accessibili includono dettagli delle prenotazioni, nomi, indirizzi email, recapiti telefonici e altri dati eventualmente condivisi con le strutture ricettive.