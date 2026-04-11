Treni, stop alla linea Roma - Firenze per un weekend

AGI - Fine settimana difficile per chi viaggia in treno. Allo scoccar della mezzanotte, infatti, ci sarà lo stop della circolazione tra Roma e Firenze fino alle 15 di domenica 12 aprile. Il blocco si deve ai lavori che Rete ferroviaria italiana effettuerà per l'attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), con conseguente sospensione della circolazione sia dell'alta velocità sia della linea convenzionale per 39 ore.
In particolare, le attività interesseranno la tratta Orvieto-Settebagni, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice AV Roma-Firenze. L'investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. "L'introduzione dell'Ertms consentirà un miglioramento dell'affidabilità, della regolarità della circolazione e della qualità del servizio, nell'ambito del più ampio piano di innovazione della rete ferroviaria nazionale", si legge nel comunicato della società del gruppo Fs che definisce l'intervento un "passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria".
Dalle 14 di oggi, 11 aprile, intanto, e fino alle 5 di domenica, è scattata l'interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale), sempre per consentire gli interventi di attivazione del sistema Ertms. Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno quindi essere percorse dai treni ed è prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica. La circolazione riprenderà progressivamente dal pomeriggio del 12 aprile, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio, e tornerà regolare da martedì prossimo.
Disagi sulla linea convenzionale
Questa mattina, invece, sempre sulla linea Roma-Firenze convenzionale si sono registrati dei disagi con rallentamenti fino a 70 minuti a causa di un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Orte, ma dalle 11 la circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente.