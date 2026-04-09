Mercato immobiliare di lusso, Milano al top con 27 mila euro/mq

AGI - In ottima salute il mercato immobiliare di pregio in Italia: nel 2025 la domanda è aumentata del 6,3% e i prezzi tra l'1,3 e l'1,9%. Milano si conferma il fulcro dell'immobiliare premium tra le grandi città italiane raggiungendo perfino i 27.000 euro al mq. Sono alcuni dei dati del "Market Report Italia 2026" di Engel & Volkers Italia, dedicato al mercato immobiliare premium e realizzato con il supporto scientifico di Nomisma.
In particolare il mercato del pregio conferma il suo posizionamento di eccellenza, continuando a beneficiare di una domanda solida, sostenuta sia da acquirenti domestici ad alta capacità di spesa, sia da buyer internazionali maggiormente interessati alle destinazioni lifestyle e turistiche, come aree rurali di particolare bellezza paesaggistica, città d'arte e località costiere.
La domanda per l'acquisto della prima casa ha rappresentato circa il 50% delle compravendite di pregio al Nord (50% al Nord-Ovest e 51% al Nord-Est). Il Centro Italia vede invece una situazione di leggero vantaggio per le seconde case con il 42%, contro il 41% dell'acquisto per prima casa. Nel Sud e nelle Isole si registra la quota più alta di acquisti per investimento con il 23% del totale, stabili gli acquisti per prima casa (40%) e seconda casa (37%).
Gli acquirenti internazionali continuano a preferire il Centro Italia, dove toccano quota 52%, in particolare proveniente dal resto d'Europa (59%) e dal Nord-America. Nelle altre aree d'Italia si registra invece una netta prevalenza di acquirenti domestici (72% al Nord, 59% nel Sud e nelle Isole). In particolare Milano, cuore finanziario e culturale del Nord, continua ad attrarre acquirenti italiani, investitori (20% del totale) e buyer internazionali con prezzi medi che si attestano per nuovo e ristrutturato tra i 10.000 e i 23.000 euro al mq.
Città per città, il trend nel segmento del lusso
In Valle d'Aosta, Courmayeur conferma il trend di crescita nel segmento di pregio, con prezzi top a 20.000 ak mq e una forbice media che si attesta tra i 15.000 euro al mq e i 18.000 euro al mq. In Liguria, Santa Margherita Ligure e Portofino si confermano mercati di alta gamma dove il segmento luxury domina per qualità e posizionamento, raggiungendo i 25.000 euro al mq. Segue Venezia che raggiunge valori di 20.000 euro al mq, Cortina d'Ampezzo dove i prezzi arrivano fino a 24.000 euro al mq.
Scendendo al centro, l'isola d'Elba che evidenzia prezzi fino a 10.000 euro mq, destinazione privilegiata specialmente come seconda casa (45%) così come Firenze. Nel Lazio, Roma conferma top price fino a 12.000 euro mq e una forbice media tra 6.000 e 10.000 euro al mq. La domanda nella Capitale è primariamente orientata verso immobili ristrutturati al nuovo, con forte attenzione per terrazzi, efficienza energetica e disponibilità di parcheggi.
Al Sud e isole, le destinazioni preferite restano la Sardegna con la Costa Smeralda, dove si raggiungono prezzi fino a 47.000 euro al metro quadro, Amalfi e Capri. Napoli viene scelta soprattutto da acquirenti italiani (85%) come prima casa (9 acquirenti su 10), muovendosi su prezzi medi più ridotti tra 5.800 euro al mq e 7.000 euro al mq e arrivando a picchi di 10.000 euro al mq.
"Il mercato immobiliare di pregio nel nostro Paese si conferma resiliente e attrattivo: le proprietà di fascia medio/alta continuano a rappresentare una scelta privilegiata per chi cerca stabilità e valore nel tempo, con una clientela internazionale che rappresenta in media il 35% del totale" commenta Muhannad Al Salhi, CEO di Engel & Volkers Italia.