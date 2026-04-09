Air France proroga lo stop dei voli in Medio Oriente

AGI - Air France ha annunciato la proroga della sospensione dei voli verso il Medio Oriente fino al 3 maggio. La decisione è stata presa prima del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.
"A causa della situazione di sicurezza nelle destinazioni interessate e del perdurare della chiusura degli spazi aerei ai voli commerciali, la compagnia è costretta a prolungare la sospensione dei voli da e per Tel Aviv, Beirut, Dubai e Riad fino al 3 maggio 2026 compreso, vale a dire fino al 4 maggio 2026 per i voli in partenza da Dubai", si legge in comunicato. "La ripresa delle operazioni resterà subordinata a una valutazione della situazione sul posto, che resta molto mutevole. I clienti coinvolti verranno informati individualmente", aggiunge il gruppo, che dall'inizio di marzo ha rafforzato i voli in partenza da diverse destinazioni asiatiche per compensare le cancellazioni massicce operate dalle compagnie del Medio Oriente.
Contesto del conflitto e tregua
Air France, come molte altre compagnie esterne al Golfo, ha sospeso questi collegamenti dall'inizio della guerra, scoppiata a fine febbraio dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Martedì, Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, raggiunto poco più di un'ora prima della scadenza dell'ultimatum lanciato da Donald Trump, che aveva minacciato di distruggere la Repubblica islamica.