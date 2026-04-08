Voli, 'ci vorranno mesi per tornare alla normalità'

AGI - Ci vorranno mesi prima che l'approvvigionamento di cherosene torni alla normalità per i voli aerei. Lo ha detto il direttore generale della IATA Willie Walsh, la principale associazione mondiale delle compagnie aeree.
"Penso che ci vorranno ancora diversi mesi per tornare al livello di approvvigionamento necessario, tenendo conto delle perturbazioni delle capacità di raffinazione in Medio Oriente, che costituiscono un anello essenziale dell'approvvigionamento mondiale di prodotti raffinati", ha affermato Walsh durante una conferenza a Singapore, poco dopo l'annuncio del cessate il fuoco in Iran.
Dopo l'accordo petrolio a 95 dollari
L'accordo di tregua raggiunto in Iran affonda i prezzi del petrolio: sui circuiti asiatici il Brent passa di mano a 95,06 dollari in calo del 13%. Anche il WTI scende sotto la soglia dei 100 dollari: i future vengono scambiati a 96,60 dollari giù del 14,48%. Il mercato tira un sospiro di sollievo dopo che l'Iran ha fatto sapere che aprirà lo Stretto di Hormuz per due settimane se gli attacchi cesseranno. Secondo gli analisti però in prospettiva, anche con un accordo di pace Teheran potrebbe sentirsi incoraggiata a minacciare lo Stretto più frequentemente e il mercato terrà conto del rischio accresciuto.