Al via click day Interrail per gli under 18, come funziona

AGI - Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di sconto sui treni per esplorare l'Europa a circa 40.000 giovani diciottenni.
I vincitori riceveranno un pass di viaggio per esplorare l'Europa tra il 1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Entro queste date potranno utilizzare il pass per viaggiare in treno per 7 giorni in un periodo di 30 giorni a loro scelta.
Come funziona
A partire dal momento in cui prenotano e ricevono il pass di viaggio, i candidati vincitori sono considerati "partecipanti". Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono sulle isole o in zone remote.
La carta di sconto Discover EU invece darà diritto a numerose riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi.
I requisiti per l'accesso: essere nato/a tra il 1 luglio 2007 (incluso) e il 30 giugno 2008 (incluso), inserire il numero della carta d'identità, del passaporto o del permesso di soggiorno nel modulo di domanda online, essere cittadino/a o residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea, comprese le loro regioni ultra periferiche, oppure uno dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione europea, oppure uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.
Sarà possibile viaggiare da soli o in gruppo con un massimo di 4 amici, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità. Per fare domanda gli altri componenti del gruppo dovranno utilizzare il codice della candidatura.