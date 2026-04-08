Al via click day Interrail per gli under 18, come funziona
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Al via il click day Interrail per gli under 18, come funziona

Da oggi sono aperte le candidature sulla piattaforma Interrail Discover EU per assegnare pass di viaggio sui treni per esplorare l'Europa a circa 40.000 18enni
&nbsp;Un ragazzo in viaggio attraverso l'Europa con Interrail
Eugenio Marongiu / Cultura Creative  -  Un ragazzo in viaggio attraverso l'Europa con Interrail
Interrail
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AGI - Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di sconto sui treni per esplorare l'Europa a circa 40.000 giovani diciottenni.

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I vincitori riceveranno un pass di viaggio per esplorare l'Europa tra il 1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Entro queste date potranno utilizzare il pass per viaggiare in treno per 7 giorni in un periodo di 30 giorni a loro scelta.

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Come funziona

A partire dal momento in cui prenotano e ricevono il pass di viaggio, i candidati vincitori sono considerati "partecipanti". Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono sulle isole o in zone remote.

La carta di sconto Discover EU invece darà diritto a numerose riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi.
I requisiti per l'accesso: essere nato/a tra il 1 luglio 2007 (incluso) e il 30 giugno 2008 (incluso), inserire il numero della carta d'identità, del passaporto o del permesso di soggiorno nel modulo di domanda online, essere cittadino/a o residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea, comprese le loro regioni ultra periferiche, oppure uno dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione europea, oppure uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Sarà possibile viaggiare da soli o in gruppo con un massimo di 4 amici, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità. Per fare domanda gli altri componenti del gruppo dovranno utilizzare il codice della candidatura.

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