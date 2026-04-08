Barilla si conferma la prima azienda per reputazione nel food
Barilla si conferma la prima azienda al mondo per reputazione nel food
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Barilla si conferma la prima azienda al mondo per reputazione nel food

L'azienda emiliana conquista, nel Global RepTrak 100, il nono posto nella classifica complessiva, entrando per la prima volta nella top 10 globale
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Barilla
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AGI - Barilla si conferma per il terzo anno consecutivo la prima azienda food al mondo per reputazione e conquista, nel Global RepTrak 100 2026, il nono posto nella classifica complessiva, entrando per la prima volta nella top 10 globale e registrando una crescita di 16 posizioni rispetto al 2025.

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L'azienda Barilla: "Un risultato di grande rilievo"

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"Un risultato di grande rilievo, che premia il percorso di crescita costruito negli anni e la capacità del Gruppo di coniugare qualità dei prodotti, innovazione e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella costruzione della fiducia e della reputazione", si legge in una nota della società.

Il Global RepTrak 100

Il Global RepTrak 100 è uno studio internazionale che analizza la reputazione delle principali aziende a livello globale sulla base della percezione dei consumatori, considerando driver chiave come performance, innovazione, governance, sostenibilità e capacità di generare fiducia nel tempo.

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