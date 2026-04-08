Barilla si conferma la prima azienda per reputazione nel food

AGI - Barilla si conferma per il terzo anno consecutivo la prima azienda food al mondo per reputazione e conquista, nel Global RepTrak 100 2026, il nono posto nella classifica complessiva, entrando per la prima volta nella top 10 globale e registrando una crescita di 16 posizioni rispetto al 2025.
L'azienda Barilla: "Un risultato di grande rilievo"
"Un risultato di grande rilievo, che premia il percorso di crescita costruito negli anni e la capacità del Gruppo di coniugare qualità dei prodotti, innovazione e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella costruzione della fiducia e della reputazione", si legge in una nota della società.
Il Global RepTrak 100
Il Global RepTrak 100 è uno studio internazionale che analizza la reputazione delle principali aziende a livello globale sulla base della percezione dei consumatori, considerando driver chiave come performance, innovazione, governance, sostenibilità e capacità di generare fiducia nel tempo.