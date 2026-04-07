Ryanair: scorte di carburante garantite fino a fine maggio
Ryanair: scorte di carburante garantite fino a fine maggio
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Ryanair: scorte di carburante garantite fino a fine maggio

La compagnia aerea avverte: tensioni in Iran e nello Stretto di Hormuz faranno lievitare i prezzi dei voli
La compagnia Ryanair
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP - La compagnia low cost Ryanair
Ryanair carburante
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AGI - "Non prevediamo carenze di carburante nel breve termine, ma la situazione è in evoluzione. Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire gli approvvigionamenti fino a metà/fine maggio". Lo rende noto Ryanair.

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L'impatto della crisi in Iran

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La compagnia aerea sottolinea che: "Se la guerra in Iran dovesse concludersi presto, l'approvvigionamento non verrà interrotto. Se invece la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi fino a maggio o giugno, non possiamo escludere rischi per le forniture di carburante in alcuni aeroporti europei".

Attesi i rincari sui voli

Il vettore sottolinea che "Con i prezzi del carburante raddoppiati nel mese di marzo, prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi costi più elevati sotto forma di tariffe aeree più alte dopo Pasqua e nel corso dell'estate".

L'appello ai passeggeri

Ryanair invita "tutti i passeggeri a prenotare i propri voli (e le vacanze) il prima possibile: in questo modo saranno protetti dagli inevitabili aumenti dei prezzi dei voli e degli alloggi dopo Pasqua e più avanti durante l'estate".

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