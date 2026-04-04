Perché in Ue il diesel aumenta più della benzina

AGI - I prezzi dei prodotti petroliferi sono schizzati vertiginosamente dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, con il diesel in testa: in un mercato già ristretto prima della guerra, l'Europa sta pagando caro per la sua dipendenza dalle importazioni di questo carburante, il più consumato.
Impatto del conflitto e dello Stretto di Hormuz
Le esportazioni di petrolio e gas dal Golfo sono compromesse dagli attacchi alle infrastrutture e dal blocco dello Stretto di Hormuz. Ciò aggrava le tensioni preesistenti sull'approvvigionamento di diesel europeo, che ha conseguenze brutali sui prezzi alla pompa e minaccia l'inflazione in molti settori.
Perché il diesel è più colpito della benzina
Il diesel è più colpito della benzina perché il diesel è ovunque: alimenta automobili, trasporto merci su strada e passeggeri, ma anche macchinari agricoli e edili, oltre alla pesca e parte del settore marittimo.
Consumi di diesel in Europa
Nonostante la graduale elettrificazione nell'Unione Europea, il diesel rappresenta ancora l'86% del consumo di carburante stradale in Lettonia, il 73% in Francia, il 66% in Germania nel 2024, ma solo il 50% nei Paesi Bassi, secondo un rapporto di FuelsEurope, che rappresenta l'industria della raffinazione e dei carburanti.
Prezzi record del diesel
Giovedì, il prezzo del diesel europeo ha superato i 200 dollari a barile, un livello che non si vedeva da marzo 2022 e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Prima del conflitto in Medio Oriente, "l'equilibrio offerta/domanda del diesel" a livello globale "era molto più rigido di quello della benzina", il che si è poi tradotto in un "forte aumento dei prezzi del diesel" sui mercati mentre "rimaneva relativamente limitato" per la benzina, ha detto Susan Bell, specialista delle materie prime di Rystad Energy, ad AFP.
In Francia, il prezzo del diesel è aumentato del 32,7% dal 27 febbraio, il giorno prima dei primi attacchi israelo-americani contro l'Iran. Questo è molto più del 16,86% dell'aumento della SP95-E10, la benzina più consumata nel paese, secondo un calcolo AFP dei prezzi dichiarato da circa 9.600 stazioni su un sito web governativo.
Prezzi medi nell’Unione Europea
Al 30 marzo, il prezzo medio pesato della pompa nell'UE era di 2,07 al litro, rispetto agli 1,87 del Super95. Il diesel è da tempo più economico della benzina, ma negli ultimi anni questo non è stato sistematicamente così, a causa delle tensioni geopolitiche e del recupero fiscale.
Squilibri strutturali tra benzina e diesel
Un'eredità industriale e fiscale ha portato l'Europa a essere un esportatore netto di benzina, ma un importatore netto di diesel. La "dieselizzazione" della flotta automobilistica, incoraggiata 25 anni fa dagli incentivi fiscali e dai produttori automobilistici, ha fatto schizzare vertiginosamente la domanda di diesel mentre le raffinerie, storicamente focalizzate sulla benzina, non sono riuscite a tenere il passo.
Il risultato: un surplus di benzina esportata in particolare negli Stati Uniti e in Africa, e un deficit strutturale di diesel. La dipendenza dal Medio Oriente, poi, ha una ragione ben precisa. La Russia è stata il principale fornitore di diesel dell'UE fino all'invasione dell'Ucraina nel 2022 e al pacchetto di sanzioni contro Mosca che ha spinto l'Europa a diversificare i suoi contributi, da India, Turchia, Stati Uniti e Arabia Saudita.
Dati sulle importazioni di diesel
La media? Orient ha fornito poco più della metà delle importazioni di diesel europee nel 2025 (554.000 barili al giorno su un totale di 1,06 milioni), secondo i dati di Rystad Energy forniti ad AFP. Circa un terzo di questo diesel mediorientale attraversava lo Stretto di Hormuz, flussi difficili da sostituire.
Possibili soluzioni alla crisi
"Il modo più efficiente ed economico per l'Europa sarebbe procurarsi il diesel dalla Russia," ha affermato Susan Bell, ma l'Unione Europea non ha intenzione di annullare le sue sanzioni contro Mosca.Il rinvio della manutenzione delle raffinerie, l'uso di riserve strategiche e una riduzione dei consumi sembrano essere le uniche leve per assorbire parzialmente lo squilibrio, ha concluso.