Bonus pensione anticipata: come funziona rinuncia ai contributi

AGI - I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata potranno ricevere l'incentivo al posticipo del pensionamento anche quest'anno.
Lo ricorda l'Inps in una circolare spiegando che la legge di bilancio per il 2026 ha prorogato tale misura.
Requisiti e modalità
Pertanto i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile ed entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata, e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, potranno rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
Bonus in busta paga ed esenzione fiscale
La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore in busta paga. Le somme così corrisposte, precisa l'Inps, non sono imponibili ai fini fiscali.