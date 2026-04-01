Caridi: IA orienta ma non sostituisce l'uomo

AGI - L'IA nel lavoro non sostituisce l’uomo, ma ne rafforza valutazione, rapidità di risposta e qualità dell’azione. Lo scrive oggi sul Sole 24 Ore Vincenzo Caridi, Capo Dipartimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indica la linea del Ministero. Usare l’intelligenza artificiale come strumento che orienta, seleziona informazioni, personalizza risposte, riduce tempi morti e libera energie per attività a maggior valore. Per Caridi, il punto non è se l’intelligenza artificiale entrerà nel lavoro, ma come.
"IA generativa può diventare un servizio pubblico utile"
"AppLI dimostra che l’intelligenza artificiale generativa può tradursi in un servizio pubblico utile, semplice e vicino al linguaggio delle persone", prosegue Caridi ricordando che il web coaching pubblico raggiunge in meno di due mesi 40 mila utenti senza incentivi né obblighi, con un gradimento di 7,4 su 10, il 93% disposto a continuare a usarlo e l’82% che preferisce l’interazione in linguaggio naturale. Per Caridi, è così che cambia il rapporto tra cittadino e istituzione.
"IA da sola non basta"
"L’intelligenza artificiale da sola non basta: senza processi ripensati, competenze e responsabilità chiare, rischia di moltiplicare opacità, errori e dipendenze tecnologiche". Caridi indica poi come "decisivi controllo umano, tracciabilità, verifica dei risultati, presidio dei bias e trasparenza". "In questo quadro" aggiunge "l’Osservatorio nazionale sull’adozione dell’AI nel lavoro può trasformare dati in evidenze e le evidenze in decisioni".