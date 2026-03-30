Pasqua carissima, costi alle stelle per i viaggi in aereo e treno
Pasqua carissima, costi alle stelle per chi vuole viaggiare
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Pasqua carissima, costi alle stelle per chi vuole viaggiare

Per Federconsumatori "le tensioni politiche ed economiche" si rifletteranno sul portafoglio degli italiani
Pasqua carissima, costi alle stelle per chi vuole viaggiare
AGF - Turisti in visita al Colosseo
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AGI - Pasqua cade, quest'anno, "in un clima di forti tensioni politiche ed economiche" e sarà più difficile quest'anno superare i confini nazionali: da un lato a causa dei conflitti che minano la stabilità geopolitica e la sicurezza, dall'altro per i costi, che soprattutto sul fronte dei voli hanno raggiunto picchi davvero impressionanti. Come ogni anno, l'Osservatorio nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi dei viaggi in treno, pullman e aereo nelle festività di Pasqua, effettuando il confronto anche con il 2025.

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Secondo le prime stime una famiglia su sette (pari a circa 3,8 milioni di famiglie) sceglierà di trascorrere Pasqua fuori casa. Di questi oltre il 96% resterà in Italia, approfittando dell'ospitalità di amici e parenti, oppure scegliendo soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto.

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Aumenti dei costi per Pasqua 2025

A viaggiare saranno soprattutto studenti e i lavoratori fuori sede che torneranno a casa, per festeggiare con amici e parenti. Ma, come ogni anno, chi mette in programma di spostarsi dovrà fare i conti con forti aumenti dei costi dei biglietti e della benzina. In molti, infatti, sceglieranno di spostarsi in auto, spendendo però, rispetto a Pasqua 2025, circa il 4% in più per la benzina e il 26% in più per il diesel, nonostante il taglio delle accise completamente eroso da aumenti e fenomeni speculativi. Ma gli aumenti non mancano anche per chi sceglie di viaggiare diversamente: nel confronto con il 2025, a Pasqua, i costi dei voli per le tratte monitorate sono aumentati mediamente del 23%, con picchi di oltre l'80% (Milano - Londra) e del 73% (Milano - Parigi). Nel periodo, viaggiare in treno costa il +11% rispetto al 2025.

Confronto costi: Pasqua vs weekend ordinario

Ma le differenze maggiori, come ogni anno, si rilevano tra i costi dei biglietti durante le festività e quelli applicati nei periodi immediatamente precedenti: l'Osservatorio ha aggiornato il consueto studio, confrontando i prezzi per un viaggio nel weekend di Pasqua con quelli di un weekend ordinario a marzo. I risultati confermano aumenti significativi su tutte le principali tratte. In particolare, i costi dei viaggi in treno aumentano mediamente del 47%, con picchi fino al +65% (Milano-Bologna). Non va molto meglio a chi decide di prendere un volo: i costi delle tratte nazionali aumentano del 67% (con un picco del +131% per la tratta Torino-Palermo) e quelli dei voli internazionali del 62%. Il viaggio in pullman risulta ancora il più economico, ma è quello che registra i rincari più elevati. Mediamente i biglietti monitorati aumentano del 72%, l'incremento più alto si registra sulla tratta Roma-Cosenza, che a Pasqua ha una tariffa più elevata del 112% rispetto a un weekend di marzo.

L'appello contro la speculazione

"Riteniamo che, in una fase di rincari come quella attuale, è arrivato il momento di porre un faro su questi sovrapprezzi, che spesso si accompagnano spesso a ritardi e disservizi. Per questo - conclude Federconsumatori - torniamo chiedere un intervento delle Autorità competenti per garantire un accesso equo alla mobilità e arginare la speculazione sui prezzi dei trasporti in occasione delle festività".

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