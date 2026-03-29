La guerra in Iran fa aumentare le tariffe telefoniche

AGI - Anche le tariffe telefoniche, non solo carburanti ed energia. La crisi in Medio Oriente spinge i principali gestori a rivedere i prezzi e in questi giorni stanno partendo le comunicazioni ai clienti italiani sui rincari dei prezzi che, per alcune offerte, raggiungono i +48 euro all'anno a utenza.
Lo denuncia il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha svolto una approfondita indagine sul tema.
Cosa succede alle tariffe telefoniche
Gli aumenti dei prezzi riguardano sia la telefonia fissa che quella mobile, coinvolgono diverse offerte e i principali gestori delle tlc attivi in Italia, spiega il Crc. Ad esempio Vodafone ha informato sul proprio sito che a partire dal prossimo 30 aprile per alcuni clienti di rete mobile con offerte ricaricabili il corrispettivo mensile dell'offerta aumenterà di un importo compreso tra +0,95 e +3,99 euro al mese. Decisione analoga di Fastweb che, a partire dal mese di aprile, aumenterà il prezzo di diverse offerte di rete fissa e mobile per un importo incluso tra +1 e +3 euro al mese.
Windtre invece informa che dal 16 maggio alcune offerte di rete mobile subiranno un incremento del costo mensile di 2 euro (ma con un aumento di Giga), mentre a partire dal 1 giugno 2026 il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa sarà incrementato di 2 euro mese. Anche Tim modifica al rialzo le tariffe per una moltitudine di offerte, rileva il Centro di formazione e ricerca sui consumi.
Gli aumenti più significativi delle tariffe
Dal 1 aprile il prezzo mensile di alcune offerte mobili per Clienti Ricaricabili aumenterà di 2 euro al mese, mentre per altre offerte sempre di rete mobile un identico incremento scatterà dal 18 maggio. Dal 1 maggio il costo mensile di alcune offerte di linea fissa Tim aumenterà di un importo pari a +2,99 euro al mese. Tra il 26 aprile e il 1 maggio, infine, a salire saranno i prezzi di alcune offerte della gamma TimVision, che aumenteranno di un importo compreso tra i +12 e i +48 euro all'anno.
Le giustificazioni degli operatori
"Gli operatori giustificano tali rincari con 'esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato', a dimostrazione di come la crisi in Medio Oriente stia impattando sulla nostra economia toccando ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini - afferma il presidente del comitato scientifico del C.r.c., Furio Truzzi -. Aumenti delle tariffe che purtroppo, una volta scattati, difficilmente rientreranno anche in caso di ritorno alla normalità, come abbiamo visto a seguito dell'invasione russa in Ucraina".