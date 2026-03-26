L'Agcom blocca i primi siti porno per mancata verifica dell’età

AGI - L'Agcom ha adottato i primi due provvedimenti con cui viene ordinato di bloccare l'accesso in rete ai siti pornografici www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net gestiti dalla società Onlab, stabilita in Italia.
L'Autorità ricorda in una nota che con il cosiddetto decreto Caivano, i siti web e le piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori di anni diciotto.
Linee guida e obblighi di verifica dell'età
L'Autorità ha adottato le linee guida che stabiliscono le modalità tecniche e di processo che i fornitori di contenuti pornografici sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo. Per tutti i soggetti stabiliti in Italia e al di fuori dell'Unione europea gli obblighi di verifica dell'età decorrono dal 12 novembre 2025.
I servizi www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net sono stati inoltre inclusi dall'Autorità nella lista dei soggetti ex art. 13-bis del decreto Caivano e della delibera pubblicata il 31 ottobre 2025 sul sito web dell'Autorità.
Violazioni e diffida alla società Onlab
Nel corso delle attività di vigilanza sulla corretta applicazione dell'art. 13-bis del decreto Caivano è stata accertata la mancata verifica dell'età, in contrasto con il rispetto delle linee guida e, pertanto, l'Autorità ha contestato le violazioni e ha diffidato la società Onlab ad adeguarsi alle disposizioni in questione entro 20 giorni.
Constatata l'inottemperanza alla diffida, l'Autorità ha ordinato agli operatori la disabilitazione dell'accesso in rete ai due siti web mediante blocco del Dns, fino al ripristino da parte della società delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita.