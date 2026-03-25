Pubblica Amministrazione, aperto il bando per 73 futuri dirigenti

AGI - Nuove opportunità per accedere alla dirigenza pubblica e contribuire alla modernizzazione delle amministrazioni italiane. È stato pubblicato online il bando della dodicesima edizione del Corso‑concorso selettivo di formazione dirigenziale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), uno dei principali canali di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato.
L’edizione 2026 prevede l’ammissione di 73 allievi a un percorso formativo della durata di dodici mesi, preceduto da una selezione articolata in una prova preselettiva, tre prove scritte e un colloquio orale. L’obiettivo è individuare professionalità qualificate in grado di rafforzare la capacità amministrativa del Paese e sostenere il processo di innovazione della Pubblica Amministrazione.
“Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, abbiamo rispettato l’impegno di garantire la cadenza annuale di un appuntamento strategico per il reclutamento di una dirigenza pubblica qualificata, in grado di affrontare le sfide future”, ha dichiarato la Presidente della SNA, Paola Severino, sottolineando la continuità del percorso avviato negli ultimi anni.
Competenze richieste e percorso formativo
La selezione valuta un ampio spettro di competenze multidisciplinari: giuridiche, economiche, politiche pubbliche, management e innovazione digitale e lingua inglese.
A queste si aggiungono le principali competenze manageriali, come problem solving, gestione dei collaboratori e orientamento al risultato.
Il successivo percorso formativo, altamente qualificante, è progettato per consolidare e sviluppare le capacità necessarie all’esercizio delle funzioni dirigenziali. Un investimento che si inserisce nella visione della SNA di promuovere una Pubblica Amministrazione sempre più competente, innovativa e orientata all’eccellenza.
Gli sbocchi: 61 nuovi dirigenti per 18 amministrazioni
Al termine del corso‑concorso saranno dichiarati vincitori 61 dirigenti di seconda fascia, destinati alle amministrazioni statali – anche a ordinamento autonomo – e agli enti pubblici non economici. Le assegnazioni riguarderanno 18 amministrazioni, tra cui la Presidenza del Consiglio, diversi ministeri, agenzie ed enti nazionali.
Il concorso è aperto a: candidati esterni in possesso di laurea e titolo post‑laurea (dottorato, master universitario di secondo livello o diploma di specializzazione); dipendenti pubblici con almeno cinque anni di esperienza in posizioni che richiedono il possesso della laurea.
Le candidature devono essere presentate entro il 23 aprile.