Apple lancia 'Business' per gestire app e dispositivi

AGI - Apple ha annunciato il lancio di Apple Business, una nuova piattaforma integrata pensata per la gestione centralizzata di dispositivi, servizi aziendali e strumenti di marketing. La soluzione sarà disponibile in oltre 200 paesi a partire dal 14 aprile e rappresenta un passo significativo nell'espansione dell'ecosistema Apple verso il mondo enterprise.
Il sistema unifica in un unico ambiente le funzionalità di mobile device management (MDM), comunicazione interna e promozione pubblicitaria, semplificando le operazioni per aziende di ogni dimensione. Con questo lancio, Apple fa il suo ingresso ufficiale nel settore dei servizi aziendali diretti, offrendo per la prima volta alle imprese la possibilità di gestire caselle mail e calendari con domini personalizzati, direttamente all'interno dell'ecosistema Apple.
Architettura e gestione dei dispositivi
La nuova architettura consente alle aziende di configurare gruppi di dipendenti, impostazioni di sicurezza e installazioni software tramite un sistema chiamato Blueprints, che permette di attivare i dispositivi appena estratti dalla confezione senza alcun intervento manuale da parte dei tecnici IT.
Collaborazione e domini personalizzati
Oltre alla gestione dell'hardware, Apple Business integra servizi di directory aziendale e strumenti di collaborazione professionale, con la possibilità di acquistare o importare domini personalizzati per rafforzare il profilo comunicativo dell'impresa, sia internamente che verso l'esterno.
Strumenti commerciali e privacy
Sul fronte commerciale, la piattaforma introduce strumenti concreti per aumentare la visibilità dei brand: a partire dalla prossima estate, le aziende negli Stati Uniti e in Canada potranno gestire inserzioni pubblicitarie direttamente su Apple Maps. Gli annunci verranno mostrati in base alla rilevanza delle ricerche degli utenti e tra i suggerimenti sui luoghi di tendenza nelle vicinanze. Apple ha chiarito che la gestione dei dati pubblicitari seguirà standard di massima riservatezza: le informazioni sulla posizione e sulle interazioni rimarranno separate dall'account Apple dell'utente, con elaborazione dei dati eseguita interamente sul dispositivo.
Servizi aggiuntivi e integrazione
Il pacchetto comprende inoltre storage iCloud potenziato, assistenza dedicata tramite AppleCare+ for Business e una nuova app mobile che permette ai dipendenti di richiedere supporto tecnico e consultare la rubrica aziendale ovunque si trovino. Grazie all'integrazione con provider di identità come Google Workspace e Microsoft Entra ID, la creazione degli account aziendali avviene in modo automatico, garantendo una separazione crittografica netta tra i dati personali del dipendente e quelli dell'azienda.