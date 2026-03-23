Negli aeroporti americani regna il caos tra incidenti e shutdown

AGI - La tragedia si aggiunge al dramma della situazione degli aeroporti americani, messi in ginocchio dallo shutdown dei servizi federali. Lo scontro in pista tra un aereo della compagnia Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco, all’aeroporto LaGuardia, il secondo più importante di New York dopo il JFK, ha provocato la morte dei due piloti dell’aereo commerciale e il ferimento di quarantuno passeggeri, alcuni dei quali sono in gravi condizioni.
Aeroporti: le verifiche dell'Agenzia federale dei trasporti
L’agenzia federale dei Trasporti ha inviato una squadra di esperti per capire come sia stato possibile dare il via libera al mezzo dei vigili del fuoco, per poi tentare disperatamente di bloccarlo con appelli via radio.
Negli aeroporti Usa regna il caos
Il caos nei collegamenti aerei negli Stati Uniti, al momento, è ai massimi livelli. L’aeroporto LaGuardia rimarrà chiuso fino alle 14, le 19 in Italia. Più di cinquecento voli cancellati o dirottati su altri aeroporti. Nel vicino hub di Newark, il Liberty International, voli sospesi dopo lo scoppio di un incendio in un edificio.
Lunghi controlli negli aeroporti
La situazione è di calma apparente, ma l’incertezza cresce anche perché i due incidenti, di dimensioni diverse, si inseriscono in un quadro caotico per i collegamenti aerei negli Stati Uniti: il blocco dei pagamenti degli addetti alla sicurezza negli aeroporti, legato al congelamento dei fondi federali, da giorni ha allungamento i tempi dei controlli, che arrivano anche a quattro ore.
L'invio di agenti ICE negli aeroporti
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nelle ultime ore si è rifiutato di dare via libera a una proposta bipartisan per finanziare gli addetti alla sicurezza ma non l’ICE, su cui i democratici hanno posto alcune condizioni, ha ordinato l’invio degli agenti dell’ICE, l’agenzia dell’immigrazione.
Gli agenti di un corpo di polizia finito sotto accusa nei mesi scorsi per gli abusi sui cittadini, non avranno compiti di controllo sui viaggiatori, ma non è chiaro al momento di cosa si occuperanno.
Il governatore dem della California Newsom attacca la Casa Bianca
Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha intanto lanciato un attacco alla Casa Bianca, accusando Trump di utilizzare l’ICE come una polizia personale. Un’accusa inquietante che arriva poche ore dopo il post pubblicato dal presidente degli Stati Uniti che ha dichiarato il Partito democratico “il più grande nemico dell’America” dopo l’Iran.