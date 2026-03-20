Qatar: in crisi l''impero' del gas e il ruolo di mediatore

AGI - Dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, l'emiro del Qatar ha parlato due volte con Donald Trump per perorare la causa della diplomazia, mettendo in guardia contro la "pericolosa escalation". Lo rivela il Financial Times, secondo il quale si tratta della reazione naturale da parte di uno Stato che si è ritagliato un ruolo di mediatore nei conflitti, compresi quelli tra Washington e Teheran. E che grazie alle esportazioni di gas è passato da una situazione di quasi bancarotta più di trent'anni fa a diventare una delle nazioni più ricche del mondo.
Tuttavia ieri l'Iran, per rappresaglia al bombardamento israeliano della centrale di South Pars, il suo principale giacimento di gas, ha inflitto gravi danni agli impianti di Ras Laffan, il più grande impianto di gas naturale liquefatto del mondo e linfa vitale dell'economia del Qatar. "È una battuta d'arresto enorme: il peggior incubo per il Qatar", ha affermato Mehran Kamrava, professore di scienze politiche presso il campus di Doha, della Georgetown University. "Il danno non è solo economico. Dal punto di vista economico e industriale, il Qatar può riprendersi. La questione più importante riguarda l'immagine del Paese come rifugio sicuro e motore di crescita".
I danni al giacimento di Ras Laffan richiederanno dai tre ai cinque anni per essere riparati e interesseranno gli impianti che producono il 17% della capacità di esportazione di GNL della compagnia statale QatarEnergy, ha dichiarato il ministro dell'energia del Qatar, Saad al-Kaabi. Ciò avrà ripercussioni sui mercati di approvvigionamento in Europa e in Asia e comporterà una perdita di entrate di circa 20 miliardi di dollari all'anno, ha aggiunto. "Si tratta di un enorme shock negativo per il sistema, con implicazioni di vasta portata che si protrarranno a lungo", ha affermato Tarik Yousef, ricercatore senior presso il Middle East Council on Global Affairs con sede a Doha.
Impatto sulle operazioni e sui piani di sviluppo
QatarEnergy, il secondo produttore mondiale di GNL, aveva già sospeso le operazioni dopo un attacco di droni a Ras Laffan nei primi giorni di guerra. Farouk Soussa, economista per il Medio Oriente e il Nord Africa di Goldman Sachs, ha affermato di prevedere che il Qatar rappresenti circa la metà dei 12 miliardi di dollari di perdite totali subite dai sei paesi del Golfo durante la guerra. In pratica è un colpo al cuore che metterà a dura prova i piani di sviluppo dell'emirato. Prima dell'inizio della guerra, Doha si stava preparando a un enorme boom economico derivante da un'espansione della produzione del suo North Field, il più grande giacimento di gas al mondo, per un valore di 30 miliardi di dollari. Ciò avrebbe portato la capacità produttiva del Qatar a 126 milioni di tonnellate all'anno entro il 2027, pari a circa il 30% della domanda globale di GNL nel 2024. In previsione di questi introiti, la Qatar Investment Authority, il fondo sovrano da 550 miliardi di dollari e principale beneficiario delle entrate derivanti dal gas, ha avviato una massiccia campagna di assunzioni, quasi raddoppiando il proprio organico negli ultimi cinque anni. Prevedeva che il patrimonio gestito potesse raddoppiare in cinque anni e si stava preparando a concludere operazioni di maggiore entità e con maggiore frequenza. Ma ora tutto ciò rischia di saltare. Ancor prima dell'attacco di questa settimana, il ministro Kaabi aveva dichiarato al Financial Times che l'espansione del progetto GNL sarebbe stata ritardata a causa del conflitto.
Il ruolo storico del GNL e le sfide future
Il GNL è stato il pilastro fondamentale dello Stato da quando il Qatar ha scommesso sullo sviluppo dei suoi giacimenti di gas più di trent'anni fa, quando il Paese era fortemente indebitato. Altri erano scettici: la BP si ritirò dal progetto negli anni '90 perché temeva che non avrebbe mai generato profitti decenti. Ma il Qatar ha perseverato, sfruttando le sue ricchezze per costruire una metropoli moderna e diventare uno degli investitori più attivi al mondo. Nel 2022 ha smentito gli scettici ospitando con successo i Mondiali di calcio, e l'espansione del settore del gas dovrebbe gettare le basi per la sua prossima fase di sviluppo. Nel corso degli anni, Doha ha accumulato significative riserve finanziarie per gestire le crisi e se la sospensione della produzione fosse relativamente breve, gli alti prezzi del gas potrebbero contribuire a compensare le perdite di entrate. Ma più a lungo dura la guerra e più di fatto l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz, più difficile diventa. In pratica, se lo stop alla produzione si protraesse a lungo, per contrastare gli effetti del calo delle entrate, Doha dovrebbe o ridurre drasticamente la spesa, il che frenerebbe l'attività economica interna, oppure finanziare il divario attingendo alle proprie riserve. Questo potrebbe portare il Qatar a liquidare le attività all'estero e a rimpatriarne i proventi.
La strategia di mediazione e le nuove vulnerabilità
Dopo che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno imposto un embargo regionale al Qatar nel 2017, in parte a causa delle sue relazioni con l'Iran, con il quale Doha intrattiene rapporti migliori rispetto alla maggior parte degli stati arabi, la QIA ha rimpatriato oltre 20 miliardi di dollari di depositi per stabilizzare le sue finanze. La frustrazione dei leader del Qatar deriva dal fatto che, dall'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, Doha è stata una forza trainante negli sforzi per porre fine ai cicli di conflitto nella regione. "Si tratta della battuta d'arresto più grave subita probabilmente negli ultimi 30 anni. Hanno superato il blocco con discreto successo, ma questo rappresenta un duro colpo per le infrastrutture fisiche", ha affermato Kristian Coates Ulrichsen, esperto di Medio Oriente della Rice University in Texas. "Quanto accaduto rappresenta lo scenario peggiore per il Qatar e ciò che anni di mediazione si erano sforzati di evitare". Il piccolo Stato, da tempo consapevole della propria vulnerabilità, ha sviluppato una strategia di difesa basata sul mantenimento di quelle che i funzionani qatariani definiscono relazioni equilibrate. Parallelamente, si è ritagliato un ruolo di mediatore per garantire la propria rilevanza nei confronti degli Stati Uniti e delle potenze europee: l'interlocutore fidato disposto a dialogare con tutti, da Hamas ai talebani fino al Venezuela di Nicolás Maduro. Ma nel corso dell'ultimo anno ha capito che questo, e il suo rapporto con Washington, non erano una garanzia di sicurezza.