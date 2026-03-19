Meta sfida TikTok e YouTube: più compensi ai creator su Facebook

AGI - Meta ha lanciato "Creator Fast Track", un nuovo programma pensato per attirare su Facebook creator già forti su altre piattaforme, offrendo pagamenti garantiti per tre mesi e una maggiore distribuzione dei Reels idonei. Il gruppo presenta l'iniziativa come un modo per aiutare i creator nuovi su Facebook, o di ritorno sulla piattaforma, a crescere più rapidamente. Il programma prevede un compenso di 1.000 dollari al mese per i creator con almeno 100.000 follower su Instagram, TikTok o YouTube, e di 3.000 dollari al mese per quelli che superano 1 milione di follower su almeno una di queste piattaforme.
Meta precisa che i creator ammessi avranno anche accesso immediato a "Facebook Content Monetization", il programma che consente di monetizzare diversi formati, dai Reels ai video lunghi, fino a foto, storie e post testuali, e di continuare a guadagnare dai contenuti idonei anche dopo la fine dei tre mesi coperti da "Creator Fast Track".
L'iniziativa si inserisce nella più ampia offensiva di Meta sul fronte creator. Secondo la società, nel 2025 Facebook ha pagato ai creator quasi 3 miliardi di dollari attraverso i suoi programmi di monetizzazione, il 35% in più rispetto all'anno precedente. Circa il 60% dei pagamenti complessivi è andato ai Reels, mentre la parte restante è stata distribuita tra stories, foto e post testuali. Per Facebook si tratta di un tentativo di colmare un ritardo storico. Pur avendo oltre 3 miliardi di utenti, la piattaforma ha faticato negli anni ad affermarsi come destinazione primaria per i creator, che hanno privilegiato soprattutto TikTok e YouTube.
Meta punta ora su una combinazione di incentivi economici iniziali, accesso più rapido alla monetizzazione e maggiore visibilità per spingere più contenuti originali dentro l'ecosistema Facebook. Questa impostazione è coerente anche con il riassetto del programma "Facebook Content Monetization", lanciato per unificare in un solo sistema i precedenti strumenti di monetizzazione. Meta ha inoltre annunciato nuove metriche per i creator dentro "Facebook Content Monetization", tra cui "Qualified View", "Earnings Rate" e "Non-Qualified Views", con l'obiettivo di rendere più chiaro quali visualizzazioni generano compensi, quale sia il rendimento stimato e perché alcune views non risultino idonee al pagamento.