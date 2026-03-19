Crollo del turismo a Dubai, si fanno i primi conti

AGI - Alberghi vuoti, spiagge deserte, affluenza minima negli shopping mall. È il turismo a Dubai una delle vittime eccellenti dell'operazione "Roaring Lion". A tre settimane dall'inizio del conflitto, si cominciano a fare i conti. Il settore turistico, che solo pochi mesi fa batteva ogni record, ora procede a un ritmo più lento; i voli da e verso il Paese sono limitati, poiché la situazione dello spazio aereo nella regione rimane instabile. L'anno scorso, l'emirato ha accolto 19,59 milioni di visitatori internazionali, il suo terzo anno consecutivo da record, con un'occupazione media degli hotel superiore all'80% e il turismo che rappresentava più di un decimo del Pil. Anche le quotazioni immobiliari erano salite il mese scorso del 60%. Poi il 'sogno' si è infranto la prima notte del conflitto e cioè il 28 febbraio quando un drone ha colpito Palm Jumeirah a Dubai, vicino al resort di lusso The Fairmont.
L'aeroporto internazionale di Dubai che l'anno scorso aveva registrato il suo anno più trafficato di sempre con 95,2 milioni di passeggeri, superando ogni altro aeroporto al mondo per traffico internazionale e registrando una media di circa 260.000 viaggiatori al giorno, prima è stato chiuso per poi riprendere pochi voli operativi. E così solo nella prima settimana del conflitto sono state cancellate più di 80.000 prenotazioni nella sola Dubai. Secondo i dati di Lighthouse Intelligence, riportati dal FT, l'occupazione degli alloggi è scesa da una media del 90% in alta stagione a circa il 16%. Sono calati anche i prezzi per aprile e maggio. E sembra caduta anche la speranza degli albergatori che per la festività dell'Eid, che celebra la fine del mese di digiuno del Ramadan e che cade domani, di un aumento della domanda. Nonostante tutto, i funzionari di Dubai ritengono che il ripristino dei voli sia stato un passaggio fondamentale per sostenere l'economia durante il conflitto.
Intanto alcune aziende cercano di correre ai ripari. Il gruppo Sunset Hospitality con sede a Dubai, proprietario di ristoranti, bar e centri fitness negli Emirati Arabi Uniti, sta valutando di "ridimensionare temporaneamente" le attività in alcune sedi, adottando "misure a breve termine relative alla forza lavoro" e creando "modalità di lavoro più flessibili", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato del gruppo Antonio Gonzalez. Alcune catene stanno inviando il personale in Europa per lavorare presso strutture affiliate durante l'estate. Il mercato del lavoro flessibile degli Emirati Arabi Uniti, che consente ai datori di lavoro di rescindere e modificare facilmente i contratti di lavoro, permette alle aziende di preservare la liquidità e sostenere le operazioni durante lunghi periodi di calo della domanda, come si è visto durante la pandemia e la crisi del debito di Dubai del 2009. Ma i lavoratori migranti negli Emirati Arabi Uniti sono già economicamente vulnerabili, affermano i gruppi per i diritti umani, e spesso si indebitano per pagare le spese di reclutamento illegali un fenomeno che gli Emirati Arabi Uniti dicono di voler prevenire. La possibilità di ripresa del settore dipenderà dalla fine della guerra e dalla natura delle relazioni con l'Iran nel periodo successivo.
La ripresa del turismo e le destinazioni alternative
I funzionari di Dubai sperano che la natura esterna della minaccia permetta al settore di riprendersi più rapidamente rispetto ad altre destinazioni, come l'Egitto e la Tunisia, che in passato hanno affrontato shock di domanda a seguito di incidenti terroristici. Intanto, i potenziali turisti guardano altrove. Secondo quanto riferito alla BBC dalle agenzie di viaggio, i visitatori britannici stanno modificando le prenotazioni dei viaggi pasquali evitando Dubai, provocando un'impennata della domanda verso destinazioni "rassicuranti". Sono in aumento quelle verso Portogallo, Italia e Spagna, nonché nei Caraibi, a Mauritius e Stati Uniti. Neil Swanson, amministratore delegato di TUI UK e Irlanda, ha riferito che "stanno optando per destinazioni familiari e facilmente raggiungibili" con una domanda particolarmente forte per i voli verso i Caraibi, specialmente la Repubblica Dominicana e la Giamaica, nonché Phuket, in Thailandia, e Goa, in India. In Europa, spicca la predilezione per mete molto amate e gettonate: l'Italia e in particolare la Toscana, va sans dire.