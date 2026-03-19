Scaleway lancia cloud region di Milano: infrastruttura per l'IA

AGI - Scaleway, la piattaforma europea di public cloud e intelligenza artificiale del Gruppo iliad, sbarca in Italia con una nuova cloud region a Milano e con una presenza diretta sul mercato locale. L'annuncio rientra in una più ampia strategia di crescita europea, nell'ambito della quale Scaleway gestisce già tre cloud region (in Francia, Polonia e Paesi Bassi) tutte interamente di proprietà europea, a cui se ne aggiungeranno presto altre due in Svezia e Germania. "In qualità di hyperscaler europeo, puntiamo a espandere la nostra presenza in tutta Europa, consolidando la nostra vicinanza ai mercati locali. L'avvio delle operazioni in Italia è un passo fondamentale in questa direzione", ha dichiarato Damien Lucas, CEO di Scaleway. "L'Europa non può affidarsi interamente agli hyperscaler stranieri per alimentare la propria economia digitale. Le aziende europee devono avere accesso a piattaforme cloud hyperscale costruite in Europa, gestite in conformità con le normative UE e allineate alle priorità europee".
La cloud region di Milano comprenderà tre availability zone, l'architettura standard adottata da Scaleway per garantire alta disponibilità e ridondanza nativa ai carichi di lavoro mission-critical. La prima availability zone, realizzata in un data center a Settimo Milanese, è già operativa. Le altre due, situate in data center distinti, saranno completate nei prossimi mesi e avranno sede a Basiglio e a Milano. In vista del lancio della cloud region italiana, Scaleway ha recentemente aperto una filiale a Milano per sostenere la crescita di lungo periodo e rafforzare a livello locale le competenze tecniche e la funzione commerciale. Sul fronte delle partnership, l'azienda è impegnata a definire collaborazioni con realtà regionali e, più in generale, a consolidare la propria presenza in Italia. Inoltre, punta a ottenere la certificazione ACN di livello 1 come fornitore di servizi cloud, requisito necessario per partecipare ai progetti della pubblica amministrazione.
L'offerta e la visione europea di Scaleway
L'offerta di Scaleway, si legge in una nota, è pensata per organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi imprese, con vantaggi in termini di scalabilità e competitività rispetto agli hyperscaler già presenti sul mercato. La nuova region, si sottolinea, vuole avvicinare la piattaforma cloud a imprese locali, startup, partner commerciali e istituzioni, migliorando prestazioni e resilienza per le organizzazioni che sviluppano servizi cloud-native e basati sull'intelligenza artificiale. Per questo, Scaleway punta a diventare un hyperscaler europeo integrando una piattaforma su larga scala con una forte presenza negli ecosistemi regionali del continente. L'azienda, si ricorda, è oggi una delle realtà di riferimento nel mercato europeo del public cloud. È una società pienamente europea, fondata e sviluppata in Europa, di proprietà europea e soggetta alla giurisdizione UE. Questo, sottolinea il gruppo, la protegge da interferenze extra-UE e garantisce che i dati restino interamente in Europa. Oltre a ciò, anche il 100% dei team, comprese le funzioni di ricerca e sviluppo, ha sede in Europa, mentre il 90% dei fornitori di infrastrutture è rappresentato da vendor europei.
Investimenti e innovazione nell'intelligenza artificiale
Nell'ambito del piano di investimenti da 3 miliardi di euro nel cloud e nell'IA annunciato dal Gruppo iliad, Scaleway sta accelerando lo sviluppo della propria piattaforma europea di public cloud, integrando un ecosistema completo con funzionalità avanzate dedicate all'intelligenza artificiale. Attraverso questa piattaforma, l'azienda sostiene di offrire la più ampia capacità di calcolo per l'IA di proprietà europea, consentendo a organizzazioni di ogni dimensione di addestrare e implementare modelli di intelligenza artificiale su larga scala. Oltre all'infrastruttura, Scaleway mette a disposizione di sviluppatori e imprese un accesso rapido ai principali modelli di IA tramite il servizio "Model as a Service", che consente di utilizzarli direttamente senza dover gestire infrastruttura o configurazioni complesse. L'azienda collabora inoltre con partner del settore come Mistral AI e Hugging Face, permettendo così alle organizzazioni di sperimentare e implementare modelli open source e di frontiera non appena disponibili.
Tecnologie open source e flessibilità multi-cloud
Inoltre, a differenza di altre piattaforme cloud basate su ecosistemi proprietari, Scaleway progetta e gestisce il proprio stack tecnologico utilizzando tecnologie open source e standard aperti. Secondo l'azienda, questo approccio consente alle organizzazioni di sviluppare ed eseguire applicazioni senza restare vincolate a piattaforme chiuse o a strumenti proprietari. Mantenendo il controllo sulle proprie tecnologie di base, Scaleway afferma di poter garantire trasparenza, interoperabilità e flessibilità nel lungo periodo. Le organizzazioni possono così distribuire i carichi di lavoro utilizzando API aperte e tecnologie ampiamente adottate, facilitando strategie ibride e multi-cloud e mantenendo al tempo stesso la piena portabilità delle applicazioni.