Il Cdm approva il decreto contro caro carburanti

AGI - Il Cdm, a quanto si apprende, con una riunione lampo ha approvato un decreto legge contenente misure per mitigare il prezzo dei carburanti visto il rialzo dovuto alle conseguenze del conflitto in corso in Medio Oriente.
"Siamo intervenuti con un decreto che riguarda il prezzo del carburante". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg1, riferendo delle misure approvate dal Consiglio dei ministri. "Combattiamo la speculazione e abbassiamo il prezzo" dei carburanti, ha spiegato.
Il decreto legge che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri prevede un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti. Così la premier Giorgia Meloni al Tg1. "Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che - ha spiegato la premier - riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con tre misure: di fatto tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d'imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l'aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti-speculazione che lega il prezzo del carburante all'andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi".
Meloni, lavoriamo crisi finisca breve tempo possibile
L'obiettivo del decreto carburanti approvato dal Cdm è quello di "fermare la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi" al conflitto in Medio Oriente, "una crisi che chiaramente tutti lavoriamo perché finisca nel più breve tempo possibile. E il messaggio che vogliamo dare ai cittadini è semplice: noi continueremo a fare tutto quello che nelle nostre possibilità per impedire che si speculi su ciò che sta accadendo, e per evitare che le conseguenze della crisi possano impattare sulle famiglie e sulle imprese di questa nazione". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio dopo il via libera del Consiglio dei ministri al dl carburanti. La premier spiega che "fin dall'inizio abbiamo attivato tutti i meccanismi a disposizione per assicurare la trasparenza sui prezzi, per intervenire insieme alla Guardia di Finanza e all'Antitrust nei casi di aumenti anomali al distributore. Ed è grazie a questa attività - aggiunge -, se finora in Italia l'aumento dei prezzi è stato in ogni caso più basso rispetto a quello che accade nei maggiori paesi europei. Non ci basta, ovviamente, e quindi oggi il governo ha deciso di adottare un nuovo provvedimento che si muove nella stessa direzione e si inserisce nel solco di quello che abbiamo fatto finora".
"Il decreto legge che è stato varato oggi - ricorda Meloni - prevede sostanzialmente tre cose: primo, riduciamo il prezzo del carburante di circa 25 centesimi al litro per tutti; secondo, introduciamo un credito d'imposta a favore degli autotrasportatori che è pari all'aumento di costi sul carburante che questi autotrasportatori sostengono, perché vogliamo evitare che l'aumento del gasolio si traduca anche in un aumento dei prezzi dei beni di consumo. È una misura che, tra l'altro, viene prevista anche per i nostri pescatori. Terzo e ultimo punto molto importante, soprattutto se collegato agli altri, è che prevediamo un meccanismo anti-speculazione. Vogliamo cioè legare in modo stringente il prezzo applicato ai consumatori dai petrolieri e dai distributori all'effettiva variazione dei prezzi del greggio a livello internazionale, perchè non vogliamo che queste risorse che stiamo investendo, che sono soldi degli italiani, finiscano nelle mani degli speculatori. E' un meccanismo che consentirà di fermare subito gli aumenti ingiustificati, di assicurare che petrolieri e distributori abbassino il prezzo al distributore, contestualmente alla diminuzione del prezzo del greggio a livello internazionale".