Meta si assicura le infrastrutture IA con un contratto da 27 miliardi 

AGI - La società olandese di intelligenza artificiale Nebius ha annunciato di aver firmato un contratto quinquennale da 27 miliardi di dollari per fornire infrastruttura IA a Meta, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg. Nebius ha spiegato che metterà a disposizione 12 miliardi di dollari di capacità di calcolo a partire dall'inizio del prossimo anno, distribuita su più siti.
La società, con sede ad Amsterdam, ha aggiunto che Meta si è impegnata ad acquistare fino ad altri 17 miliardi di dollari di capacità nei prossimi cinque anni. "Siamo lieti di ampliare la nostra importante partnership con Meta attraverso contratti di capacità più ampi e di più lungo termine", ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato di Nebius, Arkady Volozh.
Il settore emergente del neocloud
Nebius fa parte del settore emergente del "neocloud", che riunisce aziende specializzate nella costruzione di data center ottimizzati per l'intelligenza artificiale e nella vendita di potenza di calcolo a grandi gruppi come Meta o Microsoft. Di fronte a concorrenti come Nscale e CoreWeave, queste società puntano sulla propria competenza nella progettazione e nella gestione di infrastrutture dedicate all'AI.
Vantaggi per i colossi tecnologici
Il modello interessa anche i colossi tecnologici perché consente di esternalizzare la complessità operativa e parte del rischio finanziario legato alla costruzione e alla gestione di grandi data center. A Wall Street, in pre-market, il titolo di Meta è in rialzo di oltre il 3%.