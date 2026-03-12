Petroliere avanzano nel Mar Rosso per aggirare Stretto Hormuz

AGI - Una flottiglia di super petroliere sta navigando verso la costa del Mar Rosso, diretta verso il porto di Yanbu in Arabia Saudita, per evitare il pericoloso Stretto di Hormuz, anche se per arrivare al termine del tragitto dovranno affrontare gli attacchi degli Houthi, alleati dell'Iran.
Secondo quanto riferiscono gli agenti marittimi al Financial Times, nei prossimi giorni circa 30 cosiddette grandi navi cisterna specializzate per il greggio, ciascuna in grado di trasportare più di 2 milioni di barili di petrolio, proverà a deviare così le esportazioni di petrolio bloccate nel Golfo dalla guerra con l'Iran.
La nuova rotta delle petroliere nel mirino degli Houthi
A Yanbu, un porto situato a circa 300 km a nord di Gedda, normalmente transitano due navi al mese. I viaggi sono iniziati dopo che gli attacchi iraniani alle navi e alle infrastrutture hanno praticamente paralizzato il traffico nello Stretto di Hormuz, il braccio di mare dove prima della guerra transitava circa un quinto dei flussi petroliferi mondiali.
La nuova rotta presenta i suoi pericoli. Per entrare nel Mar Rosso da sud, le petroliere dovranno affrontare lo stretto di Bab al-Mandab, dove negli ultimi anni le navi sono state colpite dai militanti Houthi dello Yemen e che si trova anche nel raggio d'azione di alcuni missili iraniani.
Il porto di Yanbu una rotta obbligata per le petroliere
"Considerate le interruzioni nello Stretto di Hormuz, non c'è altra scelta", ha affermato John Ollett, specialista del trasporto merci presso l'agenzia di informazione sui prezzi Argus. "Non ci sono stati attacchi Houthi da diversi mesi e Yanbu rimane l'unica opzione per le esportazioni di greggio".
L'oleodotto saudita e i piani di esportazione
Mentre paesi come Iraq, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno ridotto la produzione di petrolio poiché i loro impianti di stoccaggio nel Golfo hanno raggiunto la capacità massima, un oleodotto che collega l'area orientale produttrice di greggio dell'Arabia Saudita a Yanbu, a ovest, offre al regno un'ancora di salvezza per le esportazioni.
Il Mar Rosso corridoio per le petroliere
La stragrande maggioranza dei circa 7 milioni di barili al giorno del paese solitamente parte dalla costa orientale per raggiungere il Golfo, ma questa settimana la compagnia petrolifera statale Saudi Aramco ha delineato un piano per esportare circa 5 milioni di barili al giorno attraverso il Mar Rosso. "Yanbu ha avuto un'enorme popolarità e per il momento continuerà ad averla", ha affermato Matthew Wright, analista capo del trasporto merci presso la piattaforma dati Kpler.
Gli armatori coinvolti nella nuova rotta
Tra gli armatori che inviano petroliere al porto del Mar Rosso figurano Dynacom Tankers e Minerva Marine, rispettivamente di proprietà dei miliardari greci George Prokopiou e Andreas Martinos, che hanno entrambe inviato navi attraverso lo Stretto di Hormuz questo mese, secondo gli agenti di cambio. Tra questi figurano anche Frontline, del magnate norvegese John Fredriksen, e il gruppo statale cinese Cosco.