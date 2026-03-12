All'ex Ilva di Taranto nuovo 'piano industriale' di Flacks Group

AGI - Quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale per l'ex Ilva di Taranto. La mattinata è iniziata alle 7 di questa mattina con lo stop dell'altoforno 2, riattivato a fine febbraio dopo uno stop di due anni e sottoposto da agosto a importanti lavori tra cui l'installazione del nuovo crogiolo. Lo stop dell'impianto, per due turni di lavoro, si è reso necessario per svolgere un breve intervento di manutenzione, provvedere alla sostituzione di una valvola.
Nella giornata odierna, però, c'è un altro appuntamento ben più importante. Oggi è attesa da parte del fondo americano Flacks Group, candidatosi all'acquisto di tutti gli stabilimenti e attualmente in trattativa con i commissari delle due amministrazioni straordinarie, Ilva e Acciaierie d'Italia, la precisazione dell'offerta di acquisto. Sono stati i commissari a chiedergliela fissando anche la data di oggi per presentare un piano revisionato.
Il piano presentato il 5 marzo "non soddisfacente"
Nel vertice del 5 marzo a Palazzo Chigi tra Governo, azienda e sindacati, il commissario AdI, Giovanni Fiori, disse: "Stiamo analizzando con estrema attenzione il piano presentato da Flacks, che su alcuni punti non è ancora del tutto soddisfacente. Invieremo una lettera ultimativa a Flacks, chiedendo di chiarire tutti questi aspetti e di definire il partner industriale come richiesto dal governo. Non porteremo mai a Palazzo Chigi un piano industriale che non offra tutte le garanzie necessarie".
La risposta di Flacks Group e i prossimi passi
Alla richiesta dei commissari, Michael Flacks ha risposto affermando che il 12 marzo avrebbe portato "un piano industriale revisionato, prove della regolare situazione dell'entità acquirente, una lettera di impegno di capitale e di altri elementi che dimostrano la disponibilità di asset significativi". Nella stessa occasione Flacks Group ha anche annunciato di avere in corso discussioni per l'ex Ilva "con dei partner industriali di primaria importanza. Qualora la documentazione venga ritenuta accettabile, il gruppo - ha annunciato l'investitore - prevede di firmare un accordo di acquisizione vincolante entro la fine di marzo". È presumibile che dopo l'invio della nuova documentazione, i commissari si prenderanno alcuni giorni per esaminarlo e dare una risposta.