Volkswagen, 50 mila poti di lavoro in meno entro il 2030  

AGI - Volkswagen ha chiuso il 2025 con utili al netto delle tasse diminuiti di circa il 44% poiché le tariffe statunitensi, la forte concorrenza in Cina e un costoso rinnovamento del suo produttore di auto sportive Porsche hanno pesato sulla performance. Gli utili al netto delle tasse nel 2025 sono stati pari a 6,9 miliardi di euro, ha riferito il colosso automobilistico tedesco, il più basso dal 2016, quando il gruppo, che conta 10 marchi, si è preso miliardi in addebiti una tantum a causa di richiami e problemi legali per frode sui test sulle emissioni diesel. Avvertendo che il margine di profitto del gruppo "non sarà sufficiente nel lungo termine", il capo finanziario della Volkswagen, Arno Antlitz, ha affermato che potrebbero essere previste ulteriori misure di riduzione dei costi per rendere l'azienda più competitiva. "Possiamo realizzarlo solo se continuiamo a ridurre rigorosamente i costi - ha affermato - questo è ciò su cui ci concentreremo nei prossimi mesi".
Il colosso tedesco dell'auto prevede un recupero della redditività per l'anno in corso, puntando a un margine operativo tra il 4% e il 5,5% nel 2026. Il margine dello scorso anno è stato pari al 2,8% e leggermente inferiore al previsto 2,9%, secondo gli analisti intervistati da Visible Alpha, ed è crollato rispetto al 5,9% dell'anno precedente. L'utile operativo si è più che dimezzato nel 2025 a 8,9 miliardi, mancando una previsione degli analisti di 9,4 miliardi, trascinato dai dazi e da una costosa correzione di rotta rispetto all'elettrico nella controllata Porsche. I ricavi sono rimasti stagnanti a 322 miliardi di euro, con scarse speranze di crescita nel 2026, quando la società prevede che si svilupperanno in un range compreso tra lo 0% e il 3%. Il CFO Arno Antlitz ha affermato che il lancio di prodotti e le misure di ristrutturazione nel 2025 saranno importanti per aumentare la resilienza di Volkswagen. "Ma il margine operativo del 4,6% rettificato per la ristrutturazione non è sufficiente nel lungo termine", ha affermato, aggiungendo che Volkswagen continuerà a ridurre rigorosamente i costi.
Taglio di posti di lavoro per ridurre i costi
Volkswagen, il più grande produttore di automobili in Europa, ha annunciato un taglio di 50.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030, più di quanto previsto in precedenza, per ridurre i costi a fronte della forte concorrenza della Cina, della domanda stagnante in Europa e delle tariffe statunitensi. "In totale, entro il 2030 nell'intero gruppo Volkswagen in Germania verranno tagliati circa 50.000 posti di lavoro", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Oliver Blume, in una lettera agli azionisti in occasione della presentazione dei risultati annuali. Il gruppo aveva raggiunto un accordo con i sindacati alla fine del 2024 per ridurre 35.000 posti di lavoro entro il 2030, come parte dei piani per risparmiare 15 miliardi di euro all'anno.