Austria: sequestrato un aereo Ryanair per un debito di 890 euro

AGI - Un aereo del valore di decine di milioni di euro sequestrato per un debito di 890 euro: caso giudiziario austriaco per Ryanair. Il velivolo della compagnia irlandese stato sequestrato in via cautelare all'aeroporto di Linz, a circa 180 chilometri da Vienna, dopo che la società non aveva rimborsato una passeggera per un volo arrivato con oltre 13 ore di ritardo.
La vicenda
La giustizia ha fatto apporre sull'aereo parcheggiato nello scalo una grande etichetta che segnala il sequestro del bene, come accade per auto o immobili pignorati. Tutto nasce dal ricorso di una donna che nel luglio 2024 deve volare a Palma di Maiorca con due accompagnatori. Il volo, però, accumula più di 13 ore di ritardo.
Stanca di aspettare, la passeggera decide di comprare un altro biglietto di tasca propria. Tra spese aggiuntive e interessi, il conto arriva a 890 euro. Il rimborso però non arriva mai, nonostante vari solleciti. Così il suo avvocato porta il caso in tribunale e ottiene una decisione favorevole: per recuperare la somma, si può procedere al sequestro di un aereo della compagnia.
Quando l'ufficiale giudiziario si presenta sulla pista di Linz prova anche una soluzione più semplice: chiede al pilota di pagare il debito sul posto. Problema: a bordo non c'è contante, perché tutti i pagamenti avvengono solo con carta. Risultato: l'aereo resta 'pignorato'. E se Ryanair non salderà il debito in tempi ragionevoli, l'aeromobile potrebbe perfino finire all'asta, ha spiegato al quotidiano regionale Oberosterreichische Nachrichten l'avvocato della passeggera.