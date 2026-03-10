Quando gli Usa hanno rilasciato le riserve di petrolio

AGI - L'ultima volta che gli Stati Uniti hanno rilasciato le riserve strategiche di petrolio (Strategic Petroleum Reserve, Spr) è stata nel 2022. Anche 4 anni fa la causa scatenante dell'impennata dei prezzi del greggio era stata una guerra, l'invasione russa dell'Ucraina (24 febbraio 2022). Era il 31 marzo 2022 e l'amministrazione Biden annunciò il rilascio sul mercato di 180 milioni di barili, in sei mesi. Una mossa senza precedenti per contrastare l'Opec+ allora restio ad aumentare la produzione e provare a frenare l'impennata dell'inflazione. L'annuncio fece scendere il prezzo del greggio sotto i 100 dollari al barile.
Il penultimo intervento era stato quello di qualche giorno prima, (10 marzo 2022) realizzato dagli Usa insieme all'Aie (Agenzia internazionale dell'energia) quando furono rilasciati 60 milioni di barili (30 milioni in capo agli Usa). Pochi mesi prima, a novembre 2021, sempre Biden aveva deciso un primo rilascio di oltre 80 milioni di barili dalla Spr (Strategic Petroleum Reserve) in coordinamento con Cina, India, Corea del Sud, Giappone e Gran Bretagna. In quei giorni non c'era ancora stata l'invasione dell'Ucraina ma la misura era stata presa in risposta alla politica del 'contagocce' dell'Opec+. I problemi di carenza di offerta erano già assolutamente urgenti e la decisione aveva lo scopo di ridurre i costi dell'energia per la ripresa economica post-Covid. La novità di allora fu la partecipazione, per la prima volta, della Cina.
L'Aie e le riserve strategiche USA
L'Aie, composta da 32 membri, è stata fondata nel 1974 proprio come organismo di vigilanza sull'energia e tra i ruoli principali risulta esserci quello di aiutare a "coordinare una risposta collettiva alle gravi interruzioni nella fornitura di petrolio". Anche le riserve strategiche Usa (Spr) sono nate nel 1975 dopo l'embargo petrolifero per garantire la sicurezza energetica. Può immagazzinare fino a 713 milioni di barili di petrolio.
Eventi storici di rilascio delle riserve
Ecco i principali eventi che hanno provocato il rilascio delle riserve: - Nel 2017 rilasciati 5,2 milioni a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento per l'uragano Harvey - Nel 2012 rilasciato un milione di barili a causa dell'uragano Isaac - Nel 2011 furono rilasciati 60 milioni di barili, per il venire meno di 30 milioni di barili di greggio provenienti dalla Libia. - Nel 2008 rilasciati 5,4 milioni di barili per gli uragani Gustav e Ike - Nel 2005 rilasciati 60 milioni di barili, per interruzioni di approvvigionamento da 20,8 milioni a causa dall'uragano Katrina negli Stati Uniti. - Nel 1991 rilasciati 17,3 milioni per ridurre al minimo le interruzioni di barili durante la guerra del Golfo Persico, dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq.