Tutti pazzi per i Lego. Fatturato alle stelle

AGI - Il colosso dei giocattoli Lego chiude il suo anno finanziario 2025 con vendite e profitti record nonostante un contesto instabile. Il gruppo danese, celebre nel mondo per i suoi iconici mattoncini da costruzione che hanno stimolato la creatività di intere generazioni, ha registrato un utile netto in crescita del 21% a 16,71 miliardi di corone (2,22 miliardi di euro), un risultato mai registrato.
Il suo fatturato è balzato del 12% a 83,53 miliardi di corone (11,18 miliardi di euro). Un "anno fantastico", lo ha definito il ceo di Lego, Niels Christiansen, in un'intervista all'Afp. Sotto la sua guida, il gruppo ha ampliato i negozi al dettaglio in tutto il mondo, lanciato i primi elementi Lego provenienti da fonti sostenibili, creato esperienze di gioco innovative e mantenuto la sua posizione come marchio altamente rispettabile e amato a livello globale. "Non direi che la volatilità e tutto ciò che sta accadendo (nel mondo, ndr) non abbia alcun impatto su di noi, ma penso che abbiamo una dinamica tale che stiamo guadagnando quote di mercato in un modo che ci permette di crescere nonostante tutto", ha aggiunto.
Le vendite (licenze escluse, ecc.) sono aumentate del 16% in tutti i mercati, anche in Cina, dove il gruppo torna a crescere dopo anni di investimenti. "Se guardiamo al settore dei giocattoli negli ultimi tre anni è rimasto sostanzialmente stabile nel tempo. E anche se è rimasto stabile, abbiamo registrato una crescita a due cifre ogni anno", ha detto Christiansen, che stima una crescita a una cifra, "al top della gamma" per il 2026.
La ricetta del successo di Lego
La ricetta del successo di Lego, azienda familiare non quotata, è, secondo il patron, nella combinazione tra innovazione e ottimizzazione della produzione, nei suoi sei stabilimenti. "Produciamo il più vicino possibile ai mercati e ai consumatori. Possiamo produrre molto tardi nel processo, il che ci permette di sapere cosa è veramente molto richiesto e cosa funziona bene", ha affermato Christiansen.
La storia dei mattoncini Lego
Brevettati ufficialmente nel 1958, i mattoncini più famosi del mondo hanno una lunga storia. Il marchio nasce nel 1932 a Billund, in Danimarca, grazie al falegname Ole Kirk Christiansen. In un periodo difficile segnato dalla crisi economica, Christiansen inizia a produrre giocattoli in legno per mantenere la sua attività. Nel 1934 l'azienda prende il nome Lego, abbreviazione dell'espressione danese "Leg Godt", che significa "Gioca bene". Da allora l'azienda è passata di generazione in generazione ed è ancora oggi di proprietà della famiglia Kirk Kristiansen. Il mattoncino nella sua forma attuale è stato lanciato nel 1958. Il principio a incastro con i suoi tubi lo rende unico e offre possibilità di costruzione illimitate, stimolando l'immaginazione attraverso il gioco.
Strategia e innovazione di prodotto
Il gruppo si affida a partnership - come con Pokemon o Fifa - e all'innovazione tecnologica per attirare i consumatori. Il suo portafoglio comprende attualmente 860 prodotti, metà dei quali sono nuovi.