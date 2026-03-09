Putin avverte: 'Il petrolio a Hormuz rischia un mese di stop'

AGI - La produzione di petrolio legata allo Stretto di Hormuz rischia di fermarsi completamente entro il prossimo mese. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, dichiarando che lo Stretto è "effettivamente chiuso".
"Pronti a fornire energia ai Paesi europei"
Putin ha assicurato che Mosca è pronta a fornire idrocarburi ai Paesi europei che ne faranno richiesta, sullo sfondo della crisi generata dalla guerra in Medio Oriente. "Se gli acquirenti europei di idrocarburi forniranno alla Russia contratti a lungo termine senza pressioni politiche, la Russia sarà pronta a collaborare con loro", ha dichiarato.
"I prezzi del gas aumentano più rapidamente di quelli del petrolio"
I prezzi globali del gas stanno aumentando più rapidamente di quelli del petrolio, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. "A mio parere, anche i prezzi globali del gas stanno aumentando a un ritmo ancora più rapido rispetto ai prezzi del petrolio", ha affermato Putin durante un incontro sulla situazione del mercato mondiale del petrolio e del gas, come riporta Ria Novosti.
"Avevamo messo in guardia dal destabilizzare l'area"
La Russia aveva avvertito che i tentativi di destabilizzare la situazione in Medio Oriente avrebbero messo a repentaglio il sistema energetico e dei combustibili globali e avrebbero causato un aumento dei prezzi del petrolio e del gas, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. "Vorrei subito sottolineare che la Russia aveva avvertito che i tentativi di destabilizzare la situazione in Medio Oriente avrebbero inevitabilmente messo a repentaglio il complesso energetico e dei combustibili globali con un aumento dei prezzi del petrolio e del gas, limitazioni delle forniture di queste risorse in tutto il mondo e, naturalmente, interruzione dei piani di investimento a lungo termine", ha affermato il leader russo in un incontro sulla situazione del mercato mondiale del petrolio e del gas.