Alta velocità: dal 2027 i treni francesi Sncf sulla rete italiana

AGI - Semaforo verde per i treni francesi sul mercato italiano dell'alta velocità. Dal 2027 Sncf Voyages Italia, che fa parte del gruppo ferroviario francese Sncf, potrà affiancare, con il suo nuovo Tgv M a due piani e capace di viaggiare fino a 350 km/ in test, Trenitalia e Italo, finora unici operatori del mercato. L'Antitrust ha dato il via libera al terzo operatore, aprendo la rete alla concorrenza.
L'Autorità ha accettato e reso vincolanti gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana nell'ambito del procedimento sugli ostacoli all'accesso al mercato del trasporto ferroviario. Una decisione che segna un passaggio decisivo per il mercato dell'alta velocità e apre nuove opportunità per migliorare servizi, qualità e competitività a beneficio dei passeggeri.
Le modifiche per favorire la concorrenza
L'istruttoria, avviata a marzo 2025, era tesa a verificare se le modalità di assegnazione della capacità sulla rete alta velocità potessero ostacolare l'ingresso di nuovi operatori. Gli impegni approvati introducono modifiche significative per rendere effettivo l'ingresso di Sncf e favorire la concorrenza. Rfi assegnerà al nuovo operatore un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici alta velocità Torino/Milano/Roma - Torino/Milano/Venezia, garantendone la stabilità per dieci anni. Una misura che, secondo l'Autorità, punta a rendere effettivo e sostenibile l'ingresso del nuovo operatore nel mercato. Inoltre, Rfi interverrà sulle regole del prospetto informativo della rete adeguandole espressamente ai principi europei relativi al miglior utilizzo dell'infrastruttura, alla tutela delle esigenze dei passeggeri e alla promozione della concorrenza. A tutela del "nuovo entrante" e di quelli futuri sarà subito adottata una disciplina transitoria, con priorità nell'assegnazione di capacità disponibile o sottoutilizzata, così da favorire una crescita graduale e concreta dell'offerta da parte di tali soggetti.
Le richieste di Sncf Voyages Italia
Sncf Voyages Italia accoglie "con soddisfazione" la decisione dell'Antitrust ma chiede garanzie sull'attuazione degli impegni per poter "avviare il piano di investimenti annunciato per l'Italia, con l'obiettivo di sviluppare, a partire da settembre 2027, una nuova offerta di servizi alta velocità nel Paese". Con il suo progetto, Sncf introdurrà sul mercato italiano 15 treni alta velocità di nuova generazione, "permettendo l'accesso all'Alta Velocità a oltre 10 milioni di passeggeri all'anno in Italia". Sncf sottolinea però che il completamento del piano industriale richiede un totale di 13 viaggi andata/ritorno quotidiani (9 da Torino a Napoli e 4 da Torino a Venezia) L'accesso agli slot aggiuntivi, agli impianti di manutenzione e l'omologazione dei treni sono condizioni "essenziali" per rendere l'investimento sostenibile, secondo il gruppo francese. "Senza questo livello minimo di attività, la società non dispone delle condizioni necessarie per giustificare l'investimento e proseguire le operazioni", spiega una nota. "Sarà quindi essenziale - prosegue - che il gestore garantisca l'attuazione rapida degli ulteriori impegni, rivedendo l'evoluzione dei criteri di allocazione della capacità, al fine di assicurare nel breve periodo a Sncf Voyages Italia l'accesso alle ulteriori tracce ferroviarie richieste".
Benefici e storia di Sncf in Italia
Sncf Voyages Italia conta, infine, "sull'impegno di tutti gli attori coinvolti per rendere possibile ed effettivo il suo accesso al mercato italiano, nel pieno rispetto della normativa europea, al fine di favorire una mobilità sempre più sostenibile e garantire ai viaggiatori i benefici di una maggiore concorrenza e di un'offerta ampliata". Secondo uno studio presentato all'Università Bocconi e realizzato dal centro ricerche Green, il progetto Sncf Voyages Italia mira a generare benefici per la comunità italiana, stimati in oltre 480 milioni di euro l'anno, tra crescita del Pil, nuove entrate fiscali e più di 4.000 nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti, portando anche un risparmio di tempo e una riduzione del costo medio dei biglietti. Dal 2011, Sncf Voyages Italia, per conto di Sncf Voyageurs, fornisce il servizio ad alta velocità tra Parigi e Milano con il marchio Tgv Inoui. In 14 anni di attività, secondo i dati forniti dal gruppo, Sncf Voyages Italia ha trasportato più di 7 milioni di passeggeri tra Francia e Italia.