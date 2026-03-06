Il Qatar: 'Paesi del Golfo pronti a stop export petrolio'

AGI - La guerra in Medio Oriente potrebbe “far crollare le economie del mondo” poiché tutti gli esportatori di energia del Golfo chiuderanno la produzione entro poche settimane e il petrolio salirà a 150 dollari al barile. È l'avvertimento lanciato dal ministro dell’Energia del Qatar, Saad al-Kaabi.
Il ministro ha detto al Financial Times che anche se la guerra finisse immediatamente, il Qatar impiegherebbe “settimane o mesi” per tornare a un ciclo normale di consegne a seguito dell’attacco di un drone iraniano al suo più grande impianto di gas naturale liquefatto.
Petrolio e energia nel 'mirino' della guerra in Medio Oriente
Il Qatar, il secondo produttore mondiale di gnl, è stato costretto a dichiarare forza maggiore questa settimana dopo lo sciopero nel suo impianto di Ras Laffan. Anche se il Paese esporta solo una piccola parte del suo gas in Europa, il ministro dell’Energia ha spiegato che il continente avvertirà notevoli difficoltà poiché gli acquirenti asiatici faranno offerte superiori a quelle europee per qualunque gas sia disponibile sul mercato, e poiché altri paesi del Golfo si troveranno incapaci di rispettare i propri obblighi contrattuali.
I rischi per l'economia globale
"Ci aspettiamo che tutti coloro che non hanno invocato la forza maggiore lo faranno nei prossimi giorni. Tutti gli esportatori nella regione del Golfo dovranno invocare la forza maggiore - ha detto Kaabi - Se non lo fanno, a un certo punto ne pagheranno la responsabilità legalmente, e questa è una loro scelta”.
“Questo farà crollare le economie del mondo”, ha aggiunto. "Se questa guerra continua per alcune settimane - ha osservato il ministro - la crescita del Pil in tutto il mondo ne risentirà. Il prezzo dell'energia di tutti aumenterà. Ci sarà carenza di alcuni prodotti e ci sarà una reazione a catena delle fabbriche che non possono rifornirsi".
Il boom dei prezzi del petrolio
Il ministro prevede che i prezzi del greggio potrebbero salire a 150 dollari al barile in due o tre settimane se le petroliere e altre navi mercantili non fossero in grado di passare attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta commerciale marittima chiave attraverso la quale passa un quinto del petrolio e del gas mondiale.
Prezzi del gas in crescita
Secondo al-Kaabi, i prezzi del gas saliranno a 40 dollari per Mmbtu (Metric Million British Thermal Units, circa 117 euro per MWh), quasi quattro volte il livello a cui erano prima dell’inizio della guerra.
L’impatto dell’interruzione del commercio marittimo attraverso lo stretto si ripercuoterebbe ben oltre i mercati energetici e colpirebbe molteplici industrie poiché la regione produce gran parte dei prodotti petrolchimici e delle materie prime fertilizzanti del mondo.
Lo stop della produzione di energia in Qatar
Kaabi, che è anche amministratore delegato di QatarEnergy, ha detto che la società non ha avuto altra scelta se non quella di dichiarare forza maggiore dopo che Ras Laffan è stata colpita lunedì in un attacco di droni iraniani. "Siamo stati effettivamente informati dai nostri militari che esiste una minaccia imminente sulle strutture offshore. Quindi abbiamo interrotto le operazioni in sicurezza, nel modo più sicuro possibile, e abbiamo mobilitato circa 9.000 persone in 24 ore e le abbiamo riportate indietro", ha affermato il ministro sottolineando che "la produzione in Qatar non riprenderà finché non ci sarà la completa cessazione delle ostilità".