Dazi: 24 Stati Usa fanno causa a Trump per le nuove tariffe 

AGI - Ventiquattro stati degli Stati Uniti hanno intentato causa contro l'amministrazione Trump per i dazi imposti dopo che la Corte Suprema ne aveva messo al bando le imposte originali. Si tratta della prima grande sfida legale alle ultime misure commerciali del presidente.
I nuovi dazi annunciati da Trump
Mentre la prima ondata di dazi di Trump è stata imposta utilizzando l'International Emergency Economic Powers Act, le nuove imposte annunciate il mese scorso si basano su una legge commerciale diversa e poco conosciuta, la Sezione 122 del Trade Act del 1974.
Questa legge consente al presidente degli Stati Uniti di imporre dazi fino al 15% per un massimo di 150 giorni. Gli Stati accusano Trump di aver nuovamente abusato di una legge statunitense. Sostengono che non è autorizzato a invocare la Sezione 122 per imporre dazi allo scopo di colmare il deficit commerciale, e che tale norma non è mai stata utilizzata per imporre imposte.
La battaglia legale sui dazi
"In questo momento l'attenzione dovrebbe essere rivolta al rimborso delle spese, non al raddoppiamento delle tariffe illegali", ha affermato giovedì Dan Rayfield, procuratore generale dello Stato dell'Oregon.
La denuncia è l'ultima di una serie di contestazioni all'uso dei poteri esecutivi da parte di Trump per riorganizzare il commercio globale e attuare il suo programma protezionistico senza consentire al Congresso di intervenire. Potrebbe trascinare il piano economico del presidente attraverso un'altra lunga battaglia legale.
Record dell'aliquota tariffaria media
Da quando è tornato alla Casa Bianca l'anno scorso, Trump ha portato l'aliquota tariffaria media degli Stati Uniti al livello più alto dal dopoguerra, imponendo dazi elevati agli alleati e ai partner americani e incassando miliardi di dollari di entrate. Gli stati sostengono che la Sezione 122 offre, tra le altre cose, una "limitata autorità tariffaria" per gestire "grandi e gravi deficit della bilancia dei pagamenti", e che le affermazioni di Trump sul deficit della bilancia dei pagamenti sono "fatalmente errate". Il presidente stava "distorcendo" il termine "bilancia dei pagamenti" e cercando di equipararlo a una bilancia commerciale, hanno scritto.
La difesa della Casa Bianca
Il portavoce della Casa Bianca Kush Desai ha affermato che l'amministrazione "difenderà con vigore le azioni del presidente in tribunale".
Si prevedeva che le entrate generate dai dazi avrebbero compensato il deficit statunitense di circa 3.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio l'ufficio apartitico del Congressional Budget Office ha dichiarato che la sentenza della Corte Suprema sull'IEEPA avrebbe ridotto tale importo di 2.000 miliardi di dollari, includendo il costo del servizio del debito.