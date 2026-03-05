Il nuovo corso di Versace dentro Prada

AGI - Prada chiude il 2025 con conti in crescita e lo sguardo già rivolto al prossimo capitolo della sua storia industriale: l'integrazione di Versace. L'acquisizione della maison fondata da Gianni Versace, completata il 2 dicembre con l'acquisto dal gruppo statunitense Capri Holdings, segna l'inizio di un percorso che il management immagina lungo e graduale, destinato a ridefinire nel tempo il profilo della società nel lusso internazionale.
La maison milanese considera Versace un marchio complementare rispetto al portafoglio esistente. "Versace rappresenta un'espressione unica di eleganza moderna e costituisce un'aggiunta altamente complementare al portafoglio esistente del Gruppo Prada", afferma Lorenzo Bertelli, presidente e amministratore esecutivo. Secondo Bertelli il marchio entra nella società con diversi punti di forza: una notorietà globale consolidata, una base di clientela ampia e con sovrapposizione limitata rispetto a quella di Prada, una forte legittimità nell'alta moda e nelle principali categorie di prodotto, con equilibrio tra uomo e donna, oltre a una rilevante presenza culturale e a un archivio creativo ricco.
"Per questo riteniamo che il brand offra molteplici livelli di crescita ancora non sfruttati" precisa. Il percorso di sviluppo sarà però progressivo. "Siamo consapevoli che non sarà un compito da realizzare dall'oggi al domani, ma un percorso verso il pieno potenziale del marchio", spiega Bertelli, indicando la necessità di calibrare con attenzione tempi e priorità. Tra le leve individuate per rafforzare la desiderabilità del brand c'è anche il rilancio di Atelier Versace, la storica linea di alta moda fondata da Gianni Versace e considerata l'espressione più esclusiva della creatività della maison.
Riordino dell'offerta e nuova visione creativa
In parallelo è previsto anche un riordino dell'offerta: le collezioni saranno semplificate e verranno eliminati i sotto-marchi, con l'interruzione di Versace Jeans Couture e il mantenimento di un'unica identità per le linee di ready-to-wear e per le principali categorie di prodotto. La prima collezione del nuovo corso, firmata da Pieter Mulier, nominato chief creative officer, sarà presentata all'inizio del prossimo anno e dovrà definire una visione creativa radicata nello spirito e nel DNA originario del marchio.
Riposizionamento della distribuzione e integrazione operativa
Parallelamente è previsto un riposizionamento della distribuzione. "Sposteremo progressivamente l'attenzione verso la qualità delle vendite, il prezzo pieno e una distribuzione più selettiva". In parallelo si punta a rafforzare l'esecuzione retail nei negozi e a migliorare la produttività della rete. Prosegue intanto il processo di integrazione operativa, insieme alla separazione da Capri Holdings, prevista nella seconda metà del 2026. Il piano include anche la razionalizzazione del canale off-price e delle pratiche di markdown.
Impatto finanziario e risultati solidi di Prada
L'integrazione avrà effetti anche sui risultati nel breve periodo. Come ha spiegato l'amministratore delegato Andrea Guerra, il consolidamento di Versace avrà "un effetto diluitivo sull'Ebit margin nel 2026", mentre l'obiettivo resta quello di "riprendere un percorso di incremento graduale della marginalità a partire dal 2027", confermando al tempo stesso l'ambizione di una crescita superiore alla media del mercato. Il progetto Versace si inserisce in un contesto di risultati solidi. Nel 2025 Prada ha registrato ricavi per 5,718 miliardi di euro, in crescita del 9% a cambi costanti (+5% a cambi correnti) e dell'8% a livello organico, proseguendo una serie di 20 trimestri consecutivi di crescita. Le vendite retail hanno raggiunto 5,102 miliardi. L'utile netto è salito del 2% a 852 milioni di euro.