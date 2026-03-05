La Cina ora è meno ambiziosa, ai minimi l'obiettivo Pil 2006

AGI - Non è un segnale incoraggiante per la Cina il fatto che abbia rivisto al ribasso i suoi obiettivi di crescita, ai minimi degli ultimi decenni. Il paese del Dragone sta facendo i conti con il calo significativo dei consumi e il rallentamento del mercato immobiliare. Per il 2026, si prevede una crescita dal 4,5 al 5%. Nel 2025 aveva fissato un obiettivo di circa il 5%.
I leader cinesi affermano che il modello economico deve allontanarsi dai motori tradizionali come le esportazioni e la produzione manifatturiera, per orientarsi verso una crescita basata sui consumi. Altri "principali obiettivi di sviluppo previsti" per il 2026 includono un aumento dell'indice dei prezzi al consumo di circa il 2% e "una crescita del reddito dei residenti. Il premier Li Qiang ha inoltre annunciato che la spesa per la difesa aumenterà del 7% quest'anno, leggermente inferiore al 7,2% di un anno fa, ma comunque significativamente superiore alla spesa fiscale complessiva, mettendo in guardia contro l'"indipendenza" di Taiwan.
Aumentano i rischi geopolitici
I dati sono stati resi noti in occasione dell'apertura della sessione annuale del parlamento cinese, che ha sede a Pechino, nella Grande Sala del Popolo. Nella "relazione di lavoro" del governo si legge che "i rischi geopolitici sono in aumento. La dinamica economica globale rimane fiacca, mentre il multilateralismo e il libero scambio sono gravemente minacciati". Sul fronte interno, Li ha riconosciuto che il mercato immobiliare, in profonda recessione, era ancora "in un periodo di aggiustamento", che "lo squilibrio tra forte offerta e debole domanda è grave" e che ora è "più difficile per le persone trovare un lavoro e guadagnare di più".
Supremazia tecnologica globale
Tuttavia, ha affermato che nell'ultimo anno l'economia ha "dimostrato una notevole resilienza", con la Cina in grado di diversificare le sue esportazioni e aumentare la spesa in ricerca e sviluppo. La Cina punta alla supremazia tecnologica globale nel suo prossimo piano quinquennale: un piano che richiede "progressi decisivi" nelle tecnologie all'avanguardia. Il Paese deve però affrontare sfide impegnative dovute al rallentamento dell'economia interna e al deterioramento delle condizioni globali causato dalla guerra commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dall'attacco all'Iran.
La forchetta tra il 4,5% e il 5% "offre una maggiore flessibilità politica per affrontare le incertezze interne ed esterne", ha affermato Yuhan Zhang, economista principale del China Center presso il Conference Board. Il ridimensionamento della crescita sta a significare che il governo attuerà meno politiche fiscali espansive quest'anno, poiché Pechino ha puntato al suo obiettivo di sviluppo a lungo termine di raggiungere un reddito "medio" da economia sviluppata entro il 2035 piuttosto che alla crescita a breve termine.
Alcuni economisti nutrono seri dubbi sull'affidabilità dei dati sul Pil cinese, ma l'obiettivo del governo ha effetti di vasta portata sulla politica, influenzando la capacità di spesa di bilancio e i flussi dei prestiti delle banche statali. È stato inoltre fissato un obiettivo di deficit fiscale del 4% per il prossimo anno, il secondo anno consecutivo in cui Pechino lo ha posto al di sopra del livello preferito del 3%. L'obiettivo è una crescita dell'indice dei prezzi al consumo del 2%. Secondo gli analisti, ciò rappresenterebbe una sfida, date le prolungate pressioni deflazionistiche, con un IPC quasi piatto, i prezzi alla produzione in calo e il deflatore, la misura più ampia dei prezzi nell'economia, anch'esso negativo. Ma le autorità sono sempre più preoccupate per il debole sentiment delle famiglie e hanno annunciato il prossimo varo di piani per cercare di stimolare la spesa dei consumatori.
Taiwan
C'è nel piano anche un riferimento a Taiwan, con l'obiettivo di "reprimere con determinazione le forze separatiste dell'indipendenza" dell'isola, di "opporsi alle interferenze esterne, promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto e portare avanti la grande causa della riunificazione nazionale". Gli esperti hanno anche notato che il rapporto di lavoro non ha inasprito il linguaggio nei confronti degli Stati Uniti in vista della visita prevista del presidente Donald Trump a Pechino, e che anzi ha evidenziato un tono più moderato.