Lo Stretto di Hormuz, perché è così strategico

AGI - L'Iran ha dichiarato che "brucerà" tutte le navi che proveranno ad attraversare lo Stretto di Hormuz, il canale da cui passa circa il 20% del petrolio e del gas mondiale. L'incertezza e l'interruzione del commercio internazionale causate dalla risposta dell'Iran agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele hanno già fatto schizzare alle stelle i prezzi di petrolio e gas.
Il blocco dello stretto potrebbe far aumentare ulteriormente il costo di beni e servizi in tutto il mondo e colpire alcune delle maggiori economie mondiali, tra cui Cina, India e Giappone, che sono tra i principali importatori di greggio che passa dallo Stretto.
La geografia dello stretto di Hormuz
Dal punto di vista geografico, lo Stretto di Hormuz è quel tratto di mare lungo circa 60 km e largo 30 che separa l'Iran, a nord, dalla penisola di Musandam, enclave dell'Oman circondata dal territorio degli Emirati Arabi Uniti, a sud, e collega il Golfo Persico al Golfo dell'Oman. Lo stretto è sufficientemente profondo da consentire il passaggio delle più grandi petroliere del mondo ed è utilizzato dai principali produttori oil&gas del Medio Oriente e dai loro clienti. Secondo le stime dell'Energy Information Administration (EIA), nel 2025 circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno hanno attraversato il passaggio, ovvero un valore di scambi energetici pari a quasi 600 miliardi di dollari all'anno. Questo petrolio non proviene solo dall'Iran, ma anche da altri stati del Golfo come Iraq, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ogni mese circa 3.000 navi attraversano lo stretto. Gli analisti hanno avvertito che più a lungo persisteranno le minacce alle navi che attraversano lo stretto, più alto sarà il prezzo del petrolio e del suo trasporto. "È già di fatto chiuso nel senso che nessuno osa attraversarlo", ha detto a CBS News, partner statunitense della BBC, Arne Lohmann Rasmussen, analista capo di Global Risk Management, fornitore di informazioni sul mercato energetico. "Si può essere attaccati e non è possibile ottenere un'assicurazione oppure è estremamente costosa, quindi bisogna aspettare che la situazione della sicurezza migliori. Se il petrolio e il gas provenienti dallo stretto vengono interrotti, le conseguenze per il mercato sono significative", ha aggiunto. "Sebbene non ci sia un blocco fisico, le minacce degli iraniani, oltre agli attacchi con droni e missili, impediscono alle petroliere di attraversare lo stretto".
Il prezzo del Brent sfiora gli 83 dollari al barile
Il Brent, riferimento mondiale, ha sfiorato in giornata gli 83 dollari al barile, dopo che almeno tre navi sono state attaccate nei pressi dello Stretto nel fine settimana. Secondo Reuters, circa 150 petroliere sono rimaste bloccate. Secondo i dati del London Stock Exchange Group, il costo del noleggio di una petroliera per trasportare greggio dal Medio Oriente alla Cina è quasi raddoppiato rispetto al prezzo della settimana scorsa, raggiungendo il livello record di oltre 400.000 dollari. La chiusura di questa rotta marittima danneggerà anche i paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, le cui economie dipendono fortemente dalle esportazioni di energia.
L'Iran ha esportato greggio per 67 miliardi di dollari nel 2025
Secondo l'AIE (Agenzia Internazionale per l'Energia) l'Iran esporta circa 1,7 milioni di barili al giorno e secondo le stime della Banca Centrale iraniana, riportate dalla BBC, nell'anno finanziario che si è chiuso a marzo 2025, ha esportato petrolio per un valore di 67 miliardi di dollari, il maggior fatturato petrolifero dell'ultimo decennio. Un blocco dello stretto colpirebbe duramente anche l'Asia.
L'82% del greggio dallo stretto di Hormuz va in Asia
Secondo le stime dell'EIA, nel 2022 circa l'82% del petrolio e dei condensati (idrocarburi liquidi a bassa densità che si trovano solitamente insieme al gas naturale) in uscita dallo Stretto di Hormuz è diretto verso i paesi asiatici. Si stima che la Cina da sola acquisti circa il 90% del petrolio che l'Iran esporta sul mercato mondiale. Poiché la Cina utilizza quel petrolio per produrre prodotti che poi esporta in altri paesi, prezzi del petrolio più elevati potrebbero anche tradursi in prezzi più elevati per i consumatori di tutto il mondo.
Le norme internazionali e le tattiche iraniane
Le norme delle Nazioni Unite consentono ai paesi di esercitare il controllo delle acque territoriali fino a 12 miglia nautiche (13,8 miglia) dalla loro costa. Nel suo punto più stretto, ricorda la BBC, lo Stretto di Hormuz e le sue rotte di navigazione si trovano interamente all'interno delle acque territoriali dell'Iran e dell'Oman. Non è chiaro esattamente come l'Iran intenda chiudere lo stretto, ma secondo gli esperti uno dei modi più efficaci per farlo sarebbe quello di piazzare mine utilizzando imbarcazioni d'attacco veloci e sottomarini. La marina militare regolare dell'Iran e la marina dell'IRGC potrebbero potenzialmente lanciare attacchi contro navi da guerra e navi commerciali straniere. Tuttavia, le grandi navi militari potrebbero a loro volta diventare facili bersagli per gli attacchi aerei statunitensi e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che uno dei suoi obiettivi è quello di distruggere la marina militare iraniana. Le imbarcazioni veloci dell'Iran sono spesso armate con missili antinave e il Paese gestisce anche una serie di imbarcazioni di superficie, mezzi semisommergibili e sottomarini. In passato gli Stati Uniti hanno fatto ricorso alla loro potenza militare per ristabilire il flusso del traffico marittimo attraverso lo stretto. Alla fine degli anni '80, durante la guerra tra Iran e Iraq durata otto anni, gli attacchi agli impianti petroliferi degenerarono in una "guerra delle petroliere", in cui entrambi i paesi attaccarono navi neutrali per esercitare pressione economica. Le petroliere kuwaitiane che trasportavano petrolio iracheno erano particolarmente vulnerabili. Alla fine, le navi da guerra americane iniziarono a scortarle attraverso il Golfo in quella che divenne una delle più grandi operazioni di guerra navale di superficie dalla Seconda Guerra Mondiale.
I percorsi alternativi allo stretto
La persistente minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz ha spinto, nel corso degli anni, i paesi esportatori di petrolio della regione del Golfo a sviluppare rotte di esportazione alternative. Secondo l'EIA, l'Arabia Saudita gestisce un oleodotto lungo 1.200 km, in grado di trasportare fino a 5 milioni di barili di petrolio greggio al giorno. In passato ha anche riconvertito temporaneamente un gasdotto per il trasporto di petrolio greggio. Gli Emirati Arabi Uniti hanno collegato i loro giacimenti petroliferi interni al porto di Fujairah, sul Golfo dell'Oman, tramite un oleodotto con una capacità giornaliera di almeno 1,5 milioni di barili. Il petrolio potrebbe essere deviato lungo l'infrastruttura alternativa per aggirare lo Stretto di Hormuz, ma secondo Reuters ciò comporterebbe un calo dell'offerta di circa 8-10 milioni di barili al giorno.