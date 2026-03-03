Anthropic, disservizi per Claude dopo il boom di iscritti

AGI - Migliaia di utenti hanno segnalato problemi di accesso a Claude. Anthropic ha registrato disagi su larga scala: Il disservizio arriva mentre l'assistente IA dell'azienda guidata da Dario Amodei sta beneficiando di un picco di attenzione dopo lo scontro con il Pentagono. L'interruzione sembra riguardare sia Claude.ai sia Claude Code, mentre l'azienda sostiene che l'API di Claude stia funzionando regolarmente. In molti casi l'errore compare durante il login. "I problemi che stiamo riscontrando sono correlati a Claude.ai e ai percorsi di login/logout", si legge nella pagina di stato dell'azienda. Anthropic non ha indicato la causa dell'incidente, ma afferma di aver identificato il problema e di stare distribuendo una correzione. Sabato l'app di Anthropic è salita al numero 1 tra i download negli Stati Uniti, superando ChatGPT, il chatbot di OpenAI.
Secondo le ultime ricostruzioni, il Pentagono avrebbe escluso Anthropic dopo che l'azienda si è rifiutata di allentare le tutele sull'uso militare dei suoi modelli. L'impatto di lungo periodo sul business di Amodei resta incerto, ma nel breve termine la frizione ha alimentato l'interesse per Claude: sui social alcuni utenti invitano a "mollare" ChatGPT anche dopo aver appreso di un nuovo accordo tra OpenAI e il Dipartimento della Difesa.
La disputa con il Pentagono e le linee rosse di Anthropic
Venerdì Anthropic avrebbe perso un contratto con il Pentagono dopo una disputa sull'impiego di Claude in ambito militare, poco dopo che il presidente Donald Trump l'ha definita una "Radical Left AI company". L'azienda ha ribadito le sue "linee rosse" contro l'uso dell'IA per sorveglianza di massa e per armi letali completamente autonome. Poche ore dopo, OpenAI ha annunciato un proprio accordo con il Pentagono, sostenendo che il Dipartimento della Difesa abbia accettato paletti di sicurezza simili a quelli indicati da Anthropic. Anthropic ha promesso di "contestare in tribunale qualsiasi designazione di rischio per la catena di approvvigionamento" e ha affermato che nessuna "intimidazione o punizione" la farà arretrare.
Claude supera ChatGPT nei download, ma non nell'utilizzo
Sul fronte dei numeri, come scrive Axios, i dati di OpenRouter sull'uso dei modelli nell'ultimo mese indicherebbero come dodici modelli abbiano superato OpenAI per utilizzo. "Sonnet 4.5" di Claude risulterebbe quinto a febbraio mentre il modello più usato sarebbe quello MiniMax, società con base in Cina. Nonostante il sorpasso nei download, ChatGPT resta subito dietro Claude nelle classifiche dell'App Store.