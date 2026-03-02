Iran: a Fiumicino oltre 100 voli cancellati da sabato a domani
Gli attacchi di Usa e Israele all'Iran e l'allargamento del conflitto in Medio Oriente hanno provocato un'interruzione del trasporto aereo che non si registrava dalla pandemia
Aeroporto Fiumicino
Agf - Aeroporto Fiumicino
Iran
AGI - Sono oltre 100 i voli cancellati in totale a Fiumicino da sabato a domani, tra arrivi e partenze, dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran e l'allargamento del conflitto in Medio Oriente che ha provocato un'interruzione globale del trasporto aereo che non si registrava dalla pandemia.

Secondo quanto apprende l'AGI da fonti aeroportuali, su una media di circa 800 voli giornalieri da e per Fiumicino, sabato 28 febbraio sono stati cancellati 21 voli tra arrivi e partenze, domenica 1 marzo 28 voli tra arrivi e partenze, lunedì 2 marzo 45 voli tra arrivi e partenze e per domani al momento sono 12 i voli annullati tra arrivi e partenze.

I maggiori disagi sono stati registrati sabato poiché i passeggeri hanno avuto la notizia quando già erano in aeroporto o stavano per arrivare.

