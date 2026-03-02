Corsa a petrolio e oro, la guerra in Iran fa volare i beni rifugio

AGI - Effetto guerra sui mercati: le prime reazioni alla situazione in Medioriente consistono essenzialmente in una corsa ai beni rifugio. Volano il petrolio e l'oro, si rafforza il dollaro. In particolare, nella prima sessione di negoziazione dall'inizio degli attacchi contro l'Iran, il greggio Brent, il benchmark internazionale, è salito fino al 13% a 82,37 dollari al barile, prima di cedere parte dei guadagni e segnare un rialzo del 7% a Londra.
L'attività nello Stretto di Hormuz, lo stretto braccio di mare all'imboccatura del Golfo attraverso il quale transita un quinto del petrolio e del gas mondiali, ha subito un rallentamento fino a raggiungere quasi il blocco totale in seguito agli attacchi. Anche gli attacchi di ritorsione di Teheran contro i paesi vicini del Golfo minacciano le infrastrutture regionali, fondamentali per il mercato energetico globale.
L'impatto economico
"Le implicazioni di questo conflitto per l'economia mondiale dipendono dal flusso di petrolio e gas attraverso lo Stretto di Hormuz", ha affermato a FT Norbert Rucker, responsabile economico di Julius Baer. "Lo scenario più temuto non è la sua chiusura, ma un grave danno alle infrastrutture chiave della regione per il petrolio e il gas". I prezzi dell'oro sono aumentati dell'1,6% a 5.362 dollari l'oncia, il dollaro è salito dello 0,4% rispetto a un paniere dei suoi principali partner commerciali.
In calo i future di Wall Street, mentre i mercati azionari asiatici hanno registrato un calo, con l'indice Topix giapponese e l'indice Hang Seng di Hong Kong in ribasso rispettivamente dell'1,5% e dell'1,4%.
Strategia attendista
Quanto al mercato del petrolio, i prezzi in Asia sono aumentati di oltre il 6%, con il Brent quasi a 78 dollari al barile, dopo essere schizzato inizialmente fino al 13% oltre gli 82 dollari. Al momento l'attività a Hormuz ha già subito un rallentamento fin quasi a bloccarsi dopo che le compagnie assicurative hanno avvertito che avrebbero annullato le polizze e aumentato i premi. I consulenti per la sicurezza marittima hanno dichiarato di aver consigliato ai clienti di evitare lo Stretto per almeno le prossime 24 ore, data l'incertezza nella regione.
"Per ora è un po' una strategia attendista", ha commentato Jakob Larsen, responsabile della sicurezza marittima di Bimco, la più grande associazione internazionale di spedizioni al mondo. "Non ci sono precedenti recenti per questa situazione, quindi è difficile valutare l'andamento dei prezzi", hanno scritto gli analisti di Energy Aspects, mentre diversi trader, come riferisce sul FT l'opinionista John Kemp, sembrano aver scommesso solo su una modesta probabilità di gravi sconvolgimenti del mercato petrolifero, anche in considerazione del fatto che durante la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran nel giugno 2025, i prezzi del Brent salirono brevemente sopra gli 80 dollari, prima di tornare ai livelli prebellici nel giro di due settimane. Ma in quel caso si trattò di un conflitto estremamente breve, con obiettivi limitati. La guerra attuale è molto diversa e si è già intensificata, dopo l'uccisione di Ali Khamenei.