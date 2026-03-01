Monopattini, perché il sistema della targa non decolla

AGI - Ritardi per l'obbligo di targa e copertura assicurativa sui monopattini elettrici che circolano in Italia. Lo afferma Assoutenti, che sottolinea come le novità attese da tempo slitteranno con ogni probabilità al prossimo aprile.
Il decreto ministeriale n. 250 del Mit pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre scorso, dando seguito alla riforma del Codice della strada di dicembre 2024, disciplina le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il prezzo di vendita dei medesimi contrassegni - spiega Assoutenti - il costo della targa è fissato in 8,66 euro, di cui 5,03 euro per il costo di produzione, 1,11 euro per l'Iva, 2,52 euro quale quota di maggiorazione destinata alle attività finanziate dall'art. 208, comma 2, Codice della strada (formazione, segnaletica, sicurezza stradale).
Come si ottiene la targa per il monopattino
Il decreto stabilisce che, dopo aver effettuato il pagamento previsto attraverso il sistema PagoPa, per il rilascio della targa il proprietario del monopattino elettrico debba accedere a una apposita piattaforma telematica, piattaforma che tuttavia non è diventata ancora operativa, nonostante siano scaduti i termini previsti dallo stesso decreto.
Il provvedimento del Mit dispone infatti che "Con successivo decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo". L'obbligatorietà di targa e assicurazioni per i monopattini, così, slitterà con ogni probabilità ad aprile, considerato che il decreto n. 250 del Mit riconosce dall'avvio della piattaforma telematica ulteriori 60 giorni di tempo ai proprietari dei monopattini per mettersi in regola con le nuove disposizioni - afferma Assoutenti.
L'obbligo di assicurazione e la sua copertura
Un ritardo non da poco, se si considera che secondo il nuovo Codice della strada "i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile". Solo dopo l'entrata in vigore della targa, dunque, scatterà anche l'obbligo di assicurazione per i monopattini - analizza ancora Assoutenti - una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui costo varia dai 25 ai 150 euro all'anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte.
Sanzioni previste
In caso di mancato rispetto dell'obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro.