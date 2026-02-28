Cosa succede al prezzo del petrolio dopo l'attacco all'Iran

AGI - Cosa succederà ora al prezzo del petrolio dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran? La risposta è molto complessa e secondo gli analisti interpellati dal Financial Times e dal Wall Street Journal, tutto dipenderà dalla reazione di Teheran. Ma non si esclude una fiammata delle quotazioni, e il Brent in particolare potrebbe arrivare dagli attuali 61 anche oltre i 100 dollari al barile. Senza questa escalation, la riunione di domani dell'OPEC - secondo indiscrezioni - doveva discutere i livelli di produzione dopo che il gruppo l'ha mantenuta finora stabile. Prima del raid sull'Iran, si prevedeva che decidesse per un aumento dell'offerta (con un iniziale incremento di 137.000 barili al giorno) proprio per contribuire a calmare i mercati. Ma secondo Reuters, alla luce dei recenti raid l'Organizzazione prenderà probabilmente in considerazione un aumento più consistente della produzione. Insomma il cartello di Vienna si troverà di fronte ad un dilemma: aumentare l'offerta o continuare a frenare in un contesto geopolitico fragile.
Cosa pensano gli analisti
La maggior parte degli analisti, interpellati dal Wsj, ritiene improbabile un attacco diretto alle infrastrutture di esportazione del petrolio iraniano, perché comporterebbe il rischio di un forte aumento dei prezzi della benzina e un contraccolpo regionale più ampio. Tuttavia, i mercati petroliferi stanno già scontando un premio di rischio di circa 5-10 dollari per la possibilità di un'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio nella regione. Va ricordato che nonostante anni di sanzioni, l'Iran produce circa 3,3-3,5 milioni di barili al giorno, pari a circa il 3% dell'offerta mondiale, e controlla il flusso di un quinto dei mercati petroliferi globali attraverso lo Stretto di Hormuz. La rete di esportazione dell'Iran, inoltre, è ancorata all'isola di Kharg, il principale terminal attraverso il quale la maggior parte del greggio iraniano viene caricato sulle petroliere. Qualsiasi interruzione in questo punto si rifletterebbe rapidamente sui dati relativi alle esportazioni e sugli equilibri globali. I dati di monitoraggio delle petroliere mostrano che le spedizioni iraniane sono recentemente aumentate, poiché l'Iran ha cercato di esportare prima di qualsiasi possibile azione. Reuters riferisce che anche l'Arabia Saudita ha aumentato la produzione e le esportazioni come misura precauzionale nel caso in cui un attacco interrompa i flussi. Dal punto di vista della produzione, la cintura petrolifera sud-occidentale dell'Iran nella provincia del Khuzestan, che comprende giacimenti giganteschi come quello di Ahvaz, che da solo produce circa 750.000-1.000.000 di barili al giorno, costituisce la spina dorsale. Sebbene i pozzi stessi raramente rappresentino un ostacolo immediato, gli analisti sostengono che gli impianti di lavorazione, gli oleodotti e gli impianti di stoccaggio della regione costituiscono potenziali punti di strozzatura perché più difficili da riparare rapidamente. E così, una più ampia destabilizzazione della provincia del Khuzestan potrebbe mettere a rischio la produzione anche senza un attacco diretto al giacimento stesso.
Come l'Iran potrebbe reagire e influenzare i mercati
Come potrebbe reagire l'Iran in modo da influenzare i mercati petroliferi? Tutti sono concordi nel ritenere che la sua risposta potrebbe essere più importante dell'attacco stesso. Anche minacce limitate al trasporto marittimo nello Stretto di Hormuz possono far salire i prezzi aumentando i costi assicurativi delle petroliere e rallentando le consegne, riducendo di fatto l'offerta senza eliminare la produzione. L'Iran non ha mai imposto un blocco completo dello stretto, e farlo causerebbe un enorme danno a se stesso: taglierebbe fuori la Cina, che importa oltre l'80% delle esportazioni petrolifere dell'Iran e molto di più dall'Arabia Saudita e dal Golfo. Un secondo canale di rischio passa attraverso la rete di proxy dell'Iran. Dal 2023 gli Houthi nello Yemen hanno dimostrato di poter interrompere in modo significativo il traffico marittimo nel Mar Rosso, un altro punto nevralgico che gestisce circa il 12% del commercio globale. In altri termini, cosa comporta l'attacco di oggi per i prezzi del petrolio? L'analisi in tempo reale di Wall Street converge sostanzialmente su tre scenari. Lo scenario di base è un attacco limitato che lascia intatti il trasporto marittimo e le esportazioni, in cui il petrolio registrerebbe probabilmente un breve picco per poi stabilizzarsi e in seguito attenuarsi. Questa dinamica si è ripetuta più volte in passato in occasione di crisi geopolitiche in cui le infrastrutture sono rimaste intatte. Un aumento più persistente dell'escalation richiederebbe una perdita prolungata delle esportazioni iraniane o attacchi che si estendono alle infrastrutture regionali. Ma il rischio a lungo termine è l'interruzione del traffico nello Stretto di Hormuz. Rystad Energy stima che i prezzi potrebbero aumentare di 10-15 dollari al barile in caso di conflitto più ampio; gli analisti di Tortoise Capital stimano che il rialzo supererebbe addirittura i 100 dollari.