Sciopero trasporti: oggi stop dei voli, domani treni a rischio
Raffica di scioperi nei trasporti: oggi stop dei voli, domani treni a rischio
Home>Economia

Raffica di scioperi nei trasporti: oggi stop dei voli, domani treni a rischio

Si tratta dello sciopero che era stato proclamato per il 16 febbraio scorso precettato da Salvini, a causa della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi
Nuovo sciopero nazionale
Alessandro Serrano' / AGF - Sciopero treni
Sciopero
di lettura

AGI - Da oggi, fino a sabato, raffica di scioperi nei trasporti: a rischio voli, treni e, in alcune città, anche i bus. Si prospettano disagi per chi viaggia in aereo oggi e domani e sabato per chi sceglie il treno. Lo stop del trasporto aereo di 24 ore, scattato alla mezzanotte, che durerà fino alle 23:59 di oggi, riguarda per lo più piloti e assistenti di volo delle compagnie Ita Airways e Easyjet con possibili ripercussioni in tutti gli aeroporti italiani.

ADV

Si tratta dello sciopero che era stato proclamato per il 16 febbraio scorso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, UGLTA, Anpac e Anp e poi differito, dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a causa della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Restano comunque tutelate le fasce di garanzia.

ADV

Sciopero comparto aereo e le cancellazioni

L'astensione dal lavoro, proclamata da Cub Trasporti, durerà 24 ore e interesserà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto. Ita Airways ha soppresso oltre 150 collegamenti. La compagnia, si legge sul sito, "si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio".

I treni e le fasce garantite

Dalle 21 di domani alle 20:59 di sabato sarà la volta dei treni, che potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da diverse sigle sindacali. Parte dei treni a media e lunga percorrenza saranno comunque garantiti, mentre per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

L'Assemblea nazionale PDM/PDB del Gruppo FSI ha invece proclamato lo stop del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato, che inizia alle 21 di domani e finisce alle 20:59 di sabato. A livello locale, trasporti pubblici a rischio a Bari e Torino domani, per lo stop di quattro ore indetto da Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl. Incroceranno le braccia gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici nel capoluogo pugliese e di Arriva Italia in quello piemontese.

ADV