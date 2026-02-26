Sciopero trasporti: oggi stop dei voli, domani treni a rischio

AGI - Da oggi, fino a sabato, raffica di scioperi nei trasporti: a rischio voli, treni e, in alcune città, anche i bus. Si prospettano disagi per chi viaggia in aereo oggi e domani e sabato per chi sceglie il treno. Lo stop del trasporto aereo di 24 ore, scattato alla mezzanotte, che durerà fino alle 23:59 di oggi, riguarda per lo più piloti e assistenti di volo delle compagnie Ita Airways e Easyjet con possibili ripercussioni in tutti gli aeroporti italiani.
Si tratta dello sciopero che era stato proclamato per il 16 febbraio scorso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, UGLTA, Anpac e Anp e poi differito, dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a causa della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Restano comunque tutelate le fasce di garanzia.
Sciopero comparto aereo e le cancellazioni
L'astensione dal lavoro, proclamata da Cub Trasporti, durerà 24 ore e interesserà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto. Ita Airways ha soppresso oltre 150 collegamenti. La compagnia, si legge sul sito, "si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio".
I treni e le fasce garantite
Dalle 21 di domani alle 20:59 di sabato sarà la volta dei treni, che potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da diverse sigle sindacali. Parte dei treni a media e lunga percorrenza saranno comunque garantiti, mentre per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
L'Assemblea nazionale PDM/PDB del Gruppo FSI ha invece proclamato lo stop del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato, che inizia alle 21 di domani e finisce alle 20:59 di sabato. A livello locale, trasporti pubblici a rischio a Bari e Torino domani, per lo stop di quattro ore indetto da Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl. Incroceranno le braccia gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici nel capoluogo pugliese e di Arriva Italia in quello piemontese.