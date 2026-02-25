Festival di Sanremo, l'indotto supera i 200 milioni di euro

AGI - Il valore economico complessivo generato sul territorio dal Festival di Sanremo supererà la soglia dei 200 milioni di euro, segnando un incremento del 9,2% rispetto ai 184 milioni registrati nel 2025. Sono i dati del report elaborato dall'ufficio Statistica del Ministero sulla base dei dati Alloggiati Web del Viminale, JFC e Lybratech. E il Ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta con molta soddisfazione: "Numeri che dimostrano come il Festival sia una vetrina costante che promuove l'Italia nel mondo ben oltre la durata dell'evento".
Nel Report si evince che la crescita è trainata da una spesa diretta di 44 milioni di euro, di cui 25 milioni destinati alla filiera turistica e 19 milioni ad attività locali e personale organizzativo. In aumento anche la domanda: per l'evento sono attesi 7.250 arrivi, con un incremento del 7,3% rispetto alla stagione precedente, mentre i pernottamenti saliranno a quasi 40 mila presenze con un aumento del 14,3%. Parallelamente, la permanenza media dei visitatori si allungherà dai 5,1 giorni dell'edizione passata ai 5,5 giorni previsti.
L'eredità del marchio e la promozione internazionale
Oltre all'indotto economico immediato, la manifestazione canora genera un valore straordinario in termini di eredità del marchio. La componente più rilevante dell'impatto complessivo è infatti rappresentata dai 150 milioni di euro derivanti dalla forza comunicativa dell'evento: nello specifico, oltre 101 milioni sono generati dalla copertura mediatica mondiale e circa 48 milioni dalla valorizzazione del brand territoriale, ovvero il prestigio che la città e le sue imprese acquisiscono grazie all'esposizione internazionale.
"La vera forza della manifestazione - commenta la Santanchè - risiede nella sua eredità: il fatto che la voce più rilevante dell'impatto complessivo sia costituita dai 150 milioni di valore generati dalla copertura mediatica e dalla valorizzazione del brand conferma come il Festival sia una vetrina costante che promuove l'Italia nel mondo ben oltre la durata dell'evento. La cultura musicale della kermesse è uno strumento altamente efficace di promozione internazionale, capace di proiettare nel mondo le nostre eccellenze e l'unicità dei nostri territori".