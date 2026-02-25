L'Inps dice addio alla carta: come pagare colf e badanti

AGI - Prosegue il percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro domestico. Lo sottolinea l'Inps spiegando che nel 2026 intende completare il processo di dematerializzazione dei contributi per colf, badanti e baby-sitter, superando progressivamente l'invio cartaceo dei modelli di pagamento e mettendo a disposizione degli utenti un sistema integrato di canali digitali e territoriali per il pagamento attraverso pagoPA, la piattaforma nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
Dallo scorso mese l'Inps non invia più i bollettini cartacei per i datori di lavoro domestico con meno di 76 anni che in passato avevano richiesto la spedizione postale. Solo per l'anno in corso, i datori di lavoro di età pari o superiore a 76 anni continueranno a ricevere la lettera annuale, come misura di accompagnamento nella fase di transizione al servizio online. L'obiettivo è favorire un passaggio graduale verso strumenti più semplici, tracciabili e sempre disponibili.
Il portale dei pagamenti Inps e le modalità online
Il punto di accesso principale al servizio di pagamento dei contributi colf e badanti è il sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Portale dei Pagamenti - Lavoratori Domestici". Attraverso il servizio online, il datore di lavoro può generare e stampare l'avviso pagoPA, effettuare il pagamento direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o altri strumenti previsti dal circuito pagoPA, nonché consultare e ristampare le ricevute dei versamenti già effettuati.
Altri canali di pagamento disponibili
Accanto al canale online, l'INPS garantisce la possibilità di pagare anche presso banche, uffici postali e altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPA, utilizzando il codice avviso o il QR code presente sull'avviso stesso. È inoltre possibile effettuare il versamento tramite home banking, anche attraverso il circuito CBILL, per le banche che lo prevedono. I contributi possono essere pagati anche tramite l'App INPS Mobile e l'App IO, direttamente da smartphone.