In vigore i nuovi dazi dopo la sentenza della Corte Usa

AGI - I nuovi dazi Usa sulle merci importate sono entrati in vigore alle 6 ora italiana, dopo che la Corte Suprema ha respinto le tariffe globali imposte dal presidente Trump.
Le nuove tariffe, inizialmente fissate al 10%, erano giustificate come un mezzo per far fronte ai "grandi e gravi deficit della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti", secondo un ordine della Casa Bianca di venerdì.
Trump ha poi promesso di aumentare il livello al 15%, sebbene si preveda che le esclusioni rimarranno per i beni oggetto di indagini settoriali specifiche e dell'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada.
FedEx fa causa al governo per ottenere i rimborsi
Il gigante Usa delle consegne e del trasporto merci FedEx ha fatto causa all'amministrazione Trump per recuperare il denaro pagato per i dazi che sono stati ora dichiarati illegali.
FedEx chiede il "rimborso completo" dei dazi pagati sulle merci importate nella sua causa contro la Customs and Border Protection, depositata presso la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti. La causa sembra essere la prima intentata da una grande azienda dopo la sentenza della Corte Suprema, che non ha affrontato la questione delle modalità di gestione dei rimborsi, sebbene un giudice abbia riconosciuto che potrebbe essere un "pasticcio".
Diverse cause legali erano già state intentate prima della sentenza della Corte Suprema di venerdì. I dazi hanno fruttato oltre 130 miliardi di dollari agli importatori, riscossi dal governo. Dopo che la Corte Suprema si è pronunciata contro i dazi specifici per paese di Trump la scorsa settimana, il presidente ha fatto ricorso a una legge separata per firmare un'ordinanza che prevedeva dazi generalizzati del 10% sulle importazioni, con entrata in vigore da oggi. In seguito ha promesso di aumentare i nuovi dazi al 15%.